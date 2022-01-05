櫃買中心持續推動櫃買市場指數化商品發展，自1月1日起舉辦為期3個月的「111年第1季櫃買富櫃200指數期貨交易獎勵活動」，鼓勵造市者積極參與在期交所上市的富櫃200指數期貨（英文代碼：G2F）之交易，同時也對第一線的期貨經紀商及期貨交易輔助人提供獎勵，以擴大市場散眾化與多元化參與。

櫃買中心表示，本次富櫃200指數期貨獎勵活動涵蓋的對象包括造市者、專（兼）營期貨經紀商、期貨交易輔助人及其所屬業務員。「造市者」達獎勵標準者，當月可獲得5萬元至15萬元之獎勵金；「期貨經紀商」達獎勵標準者，則依交易日均量排序取前3名，當月可獲得3萬元至6萬元之獎勵金外，其業務員亦可同步獲得獎勵金，排名越前面，可獲獎之業務員越多，獎金也越高。此外，為鼓勵業務員積極參與推廣，另設有成交加碼獎勵金；「期貨交易輔助人」達獎勵標準者，分公司經理人及交易量最高之業務員各可獲得1.5萬元至3萬元之獎勵金。

本次富櫃200指數期貨之交易獎勵活動詳情已公布於櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw），歡迎造市者、期貨經紀商、期貨交易輔助人及相關從業人員上網查詢，積極推廣以爭取佳績，共同推動富櫃200指數期貨及相關指數化商品之成長。