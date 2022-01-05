在經濟部國際貿易局局長江文若見證下，我駐越南石瑞琦大使與越南駐台代表武進勇，5日在臺北簽署「臺越貿易促進合作備忘錄」，雙方將在經貿訪團互訪交流、商機媒合、人員訓練等面向深化合作，建立更緊密的經貿連結。

臺越雙方經貿關係密切，我國為越南第四大進口來源國，越南則為我國第七大出口市場，雙邊貿易在COVID-19疫情衝擊期間逆勢成長，2021年1至11月貿易總額達181億美元，創歷史新高，較2020年同期成長26％。其中我國對越南出口125億美元，成長34％；自越南進口56億美元，成長10％。近年來順應國際貿易趨勢更加速我國與越南建立供應鏈合作關係，亦有助於帶動雙邊貿易，突破疫情限制，持續成長。

我對越南主要出口產品包括積體電路、光學鏡頭、印刷電路、處理器及控制器、記憶體等，而越南主要輸往我國產品為行動電話、電腦及電子產品、成衣、機械用具、鞋類，臺越貿易反映雙方互利互補之投資與供應鏈合作關係；目前在越南投資臺商約4000家，80％為製造業，主要由臺灣進口機器設備、原物料與零組件，而近年來臺灣電子產業大力投資越南，亦帶動相關電子零組件輸往越南供組裝及加值生產。

本備忘錄簽署後，雙方將擴大合作舉辦專業貿易展覽，共推雙方優質產品形象（Taiwan Excellence與Vietnam Value），並透過市場資訊及貿訪團交流，提升商機媒合效率。同時展開人才培訓，進一步帶動雙邊貿易合作與市場開發，亦有助於平衡雙方貿易收支，提升越南優質農業及工業產品在臺灣市場能見度。

依據世界銀行評估，越南六分之一人口正進入中產階級，每年新增100萬人，這些快速成長的中產階級將持續驅動內需市場成長，帶來可觀的商機。臺越雙方在包括紡織、汽機車及零組件、智慧城市、電子、資通訊、冷鏈物流、人才培訓、農業科技等產業深具互補性，在既有基礎上進一步交流，將可創造互利雙贏合作關係。