HAIR RITUEL by Sisley賦活重升髮精華60ml，5800元。（HAIR RITUEL by Sisley提供）

Aesop洗髮露500ml旋蓋瓶，1400元。（Aesop提供）

Aesop造型凝露100ml，1000元。（Aesop提供）

迎新年，各式聚會不斷，除了妝容展現神采，秀髮豐盈更顯氣色與氣勢，造型要美，在視覺上髮量豐盈與亮澤是關鍵。

HAIR RITUEL by Sisley延續Sisley的植物美容學專業，具備髮肌專業養護知識，受到Flux、Eros、斐瑟髮廊，超過百位頂尖專業髮型設計師一致推薦與青睞，被暱稱為「養髮神器」的賦活重升髮精華採用滴管設計，簡單易塗抹，在洗髮後可將頭髮分區，塗抹於乾髮或濕髮上，再以指腹輕輕按摩，就能達到家居養護。

除了，頂級髮品HAIR RITUEL by Sisley祭出冬季經典搶市，文青最愛的Aesop，投注30多年的研發，深耕市場，在今年冬天也升級配方，以溫和無負擔為訴求，推出洗髮露、 潤髮乳，除了產品有口皆碑，包裝上也響應環保，推出旋蓋版，對消費者來說售價減少50元，對環境來說能省下12g的塑膠用料，這也是品牌鼓勵消費者重複使用原有壓頭，祭出的雙贏政策，造型品上品牌也特別推薦撫躁順髮精華 、造型凝露 ，參加聚會，髮型不失色。