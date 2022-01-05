禾浩辰飾演人魚界第一美尾徐仁宇，莫名被召喚上陸地。（羚邦集團提供）

養眼療「浴」喜劇《我家浴缸的二三事》5日曝光蔡凡熙與霸氣美男魚禾浩辰相愛相殺的新寵物關係，禾浩辰的「美男魚」扮相也首度公開亮相，台劇第一隻美男魚大露精實好身材及備受矚目的粗壯下半身；網友開心禾浩辰與蔡凡熙延續了破億電影《月老》中的「排氣管之戀」，而與兩位演員有好感情的導演九把刀也留言認證，笑說《月老》中的排氣管CP是《我家浴缸的二三事》前傳，更驚嘆禾浩辰在《月老》中被燙到的地方，在《我》劇中起了非常驚人的變化，變成「魚尾」。

劇中「人魚界第一美尾」禾浩辰，莫名被召喚上陸地，為了尋找被迫上岸的原因，只好霸道讓蔡凡熙收養他，乖乖當起貪吃⼜好管閒事的猛寵。提及飾演人魚仁宇一角，禾浩辰透露初看到劇本就希望可以演出人魚，感覺這個角色會是很大的挑戰，沒想到拍攝後發現真的不是體力好、身材好就可以勝任，在水裡與陸地上是完全不一樣的世界，非常辛苦，直到殺青後覺得太棒了，成功活下來了！

對於再次公開展露精壯身材，禾浩辰表示雖然有很多袒胸露背的戲，但完全就是大男孩，沒有害羞的感覺。被網友稱為「全民老公」的他，此次《我家浴缸的二三事》將轉變成「全民人魚猛寵」。

正式預告最後收尾還有神祕小彩蛋，同居的蔡凡熙與禾浩辰一起泡澡，因身為人魚的禾浩辰不了解人體的神秘構造，因此對於蔡凡熙的生理反應非常緊張，驚呼：「龍杰（蔡凡熙飾），你有地方腫起來了！」讓蔡凡熙大罵變態！蔡凡熙表示：「有些男生遇到跟喜歡的女生靠很近的時候，可能會有一些反應。禾浩辰很愛鬧，他常常對戲的時候突然看我的下體，或是突然逼我很近，然後說『欸你下面怎麼鼓鼓的啊』。他會突然靠近我，然後問我一些有關於人的器官上的問題，這個角色設定我滿喜歡的。」

由禾浩辰、蔡凡熙、劉主平主演的《我家浴缸的二三事》，2月6日起每周日晚上8點於東森戲劇台首播。