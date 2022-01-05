印度是新冠疫情以來的重災區，Omicron再次令印度陷入第3波大流行。衛生單位報告了58,097起新病例，而且大多數病毒株就是Omicron，正快速取代Delta，成為印度的主要感染株。

半島電視台(Aljazeera)報導，印度的病例數增加極快， 4天內就增加2倍，因此衛生官員就坦言，印度的第3波大流行已經開始。

雖然Omicron被認為死亡率較低，但是在印度，病死人數還是增加了534人，其中南部喀拉拉邦最多，有423人，累積印度總死亡人數達到482,551人。

自疫情報發以來，印度的病例總數超過3500萬起，在最近增加的病毒株大多是Omicron，取代了Delta。

印度一些大城市開始進行人流管制，金融之都孟買，和科技中心班加羅爾，已進行夜間行動限制，一些城市的學校和大學也已停課。

印度最慘重的大流行是去年4~ 6月的第二波感染，當時主要的病毒是Delta型，感染力強，重症率高，使印度醫療資源不堪重負，數萬人不治。