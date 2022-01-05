土屋太鳳替《讓我聽見愛的歌聲》中天真爛漫的AI美少女「詩音」一角配音。（摘自IG）

日本女星「土屋太鳳」因演出日劇《今際之國的闖關者》、電影《變調的灰姑娘》、《神劍闖江湖 最終章》而受到矚目，近日她為動畫片《讓我聽見愛的歌聲》中天真爛漫的AI美少女「詩音」一角配音，獻出聲優初體驗，將展現實力派的演技與具有透明感的嗓音，呈現可愛的美少女氣質之外，溫柔的歌聲也將帶給觀眾勇氣。

該片故事描述神祕轉學生「詩音」在開學第1天，跑到班上的邊緣人「悟美」身邊演唱了歌曲後，頻頻詢問「悟美，妳幸福嗎？」讓「悟美」一頭霧水，而「詩音」出類拔萃的運動才能、開朗熱情的個性很快的就成為了學校的風雲人物，但「詩音」常常表現出異於常人的行為，眾人才發覺到原來她是一個還在測試階段的智能AI。衝擊性的事實卻讓機械狂熱者「十真」、風雲人物「阿後」、個性強勢的「綾」和憨厚的柔道社社員「閃電」，逐漸被「詩音」的熱情和歌聲打動，並成為了摯友。此時一心想為「悟美」帶來幸福的詩音，卻被捲入失控的大風暴中，他們又要如何面對這場風暴呢？校園裡即將展開充滿青春且扣人心弦的溫暖故事。

此外，其他聲優陣容囊括演藝界與動漫界，在劇中飾演遭受排擠的少女「悟美」，是由溫馨動畫《搖曳露營》擔任「志摩凜」配音的「福原遙」擔綱，悟美的兒時玩伴則是由首次挑戰聲優的演員「工藤阿須加」擔任，而在各動畫作品活躍的人氣聲優「興津和幸」、「小松未可子」、「日野聰」也一同擔任主角群的配音，讓電影更加豐富與精采。

擔任該片監督的吉浦康裕擅長探討人工智能題材，他表示這次希望製作出「讓人看了感到開心的電影」，執導過《夏娃的時間》、《帕蒂瑪的顛倒世界》等受到不少台日觀眾肯定的作品。本次不只結合AI之外，也以校園群像劇的方式呈現，他表示一直都想嘗試製作音樂劇，因此加入「歌唱」成為連結全片的元素，一開始將歌曲概念分享給作詞家與作曲家，並邊聆聽歌曲邊進行分鏡，竟也一步步地完成音樂劇。

同時擔綱共同腳本的是曾參與《Code Geass 反叛的魯路修》與《魯邦三世Part5》的日本知名劇作家「大河內一樓」，一起造就出充滿青春情感與牽動觀眾情緒的動人作品。而充滿青春爽朗風格的角色原案，是由近期以《海邊的異邦人》受到矚目的「紀伊Kanna」與參與過《交響情人夢》的資深作畫監督「島村秀一」，在琢磨故事劇情後，設計出一群懷抱各自青春的煩惱，同時也被「詩音」深深吸引的高中生們。

《讓我聽見愛的歌聲》在日本上映後不僅獲得眾多好評，也陸續在世界各地獲得青睞，近期已榮獲美國紐約電視節（2021 New York FestivalsTV ＆ Film Awards）最佳動畫片，及蘇格蘭愛之動畫節（Scotland Loves Anime）觀眾獎。該片下月11日在台上映。而在台北世貿一館舉行的台北國際動漫節上，凡於木棉花攤位外服務台購買單張《讓我聽見愛的歌聲》預售票，就隨票贈送1張電影主視覺海報。