財政部賦稅署5日指出，因應新版稅捐稽徵法上路，自2021年12月19日起，只要符合我國財務困難定義像是個人領取失業給付、急難救助金，其綜所稅的本稅、滯納金、利息、滯報金、怠報金及罰鍰等皆可一併申請適用分期繳稅。

依照新制規定，只要符合財政部的財務困難定義，即可申請適用分期繳稅，最多可分36期（三年）繳稅，不限天災或疫情因素。

財政部5日正式公告稅捐稽徵法子法規「納稅義務人申請加計利息分期繳納稅捐辦法」，訂定財務困難定義，涵蓋個人綜所稅、營利事業營所稅，還有臨時補稅等三大類型。

以個人綜所稅來說，如果在繳稅期間屆滿前一年內，個人有領取失業給付或職業訓練生活津貼、領取急難救助金、連兩個月減班休息期間占工作日半數以上，或其他因素導致財務困難等任一情況，皆可申請適用分期繳稅。

而營利事業營所稅則是在繳稅期間屆滿前一年內，若營利事業連四個月營收淨額（或機關團體連四個月總收入）合計較前一年同期減少三成以上、或其他因素等任一情況，亦可申請適用分期繳稅。

此外，若國稅局臨時查獲個人需補稅100萬元以上、營利事業（包括機關團體）要補稅200萬元以上，且不能於法定期間內繳清稅捐者，同樣符合分期繳稅條件。

但李怡慧也提醒，分期繳稅的本稅稅額、滯納金，需依各年度1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率按日加計利息，而滯報金、怠報金及罰鍰等免計。

另為避免企業或個人成為分期的欠稅大戶，若個人、營利事業分期繳稅金額分別達100萬元、200萬元以上，國稅局將要求提供擔保品。