為提供多元退款管道，海關自2021年7月20日新增應退還稅款或保證金直接撥入指定帳戶的服務，進口人只須填寫一次申請書，後續案件即可沿用，有助於簡化納稅義務人取款手續或節省取款成本，進口廠商可廣為採用。

財政部關務署基隆關進一步說明，納稅義務人如有重複、溢繳稅款情形，海關以往是以支票方式退還，因此持票人須往返金融機構兌領。

若支票不慎遺失，則需辦理掛失止付及法院公示催告等繁瑣手續。至於原先向海關提供的稅款保證金超過應繳稅款部分，實務上雖然可以透過電匯方式退還，但因為是由銀行劃撥匯款，故須由納稅義務人自行負擔手續費新台幣25元。

若改採直撥方式退還稅款或保證金，可減少廠商須赴金融機構臨櫃兌領支票的舟車勞頓，也可避免支票遺失的風險。

至於保證金的退還方面，領受人也可以免除電匯手續費的支出。惟基隆關統計，目前僅有370家廠商申請改採直撥方式退款。