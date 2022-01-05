新光三越今（5日）起至3月2日邀請網路知名藝術家、也是立體公仔設計師不二馬大叔，帶來旗下受歡迎的「我不是胖虎」系列作品，在新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地舉辦「虎虎生豐 春節藝術空間展」，展出首度打造的大型立體創作，最大件的作品超過4米高，用萌趣、應景裝置藝術提早迎接虎年。

新光三越台北信義新天地A4「迎春到」，描繪胖虎伸懶腰，從舒適的睡夢中醒來，小虎在一旁吼著，一起迎接充滿希望的一年。（新光三越提供）

不二馬大叔本名馬千里，擅長創作有趣的動物形象，作品貼近生活、充滿想像力、反映社會現實，擄獲全球數百萬粉絲。筆下充滿風趣的猛虎、胖虎系列，獨創「馬式」幽默，2020年4月於台、港、澳、泰國、日本陸續推出第一套猛虎下山LINE貼圖，衝上貼圖排行榜第1、2名的佳績。

新光三越台北信義新天地A9、台中中港店、台南新天地「二虎拜年」，小虎騎在胖虎頭上拜年，有「祈福到」、「福齊到」的吉祥寓意。（新光三越提供）

「虎虎生豐 春節藝術空間展」突破不二馬大叔以往展出平面或公仔創作，首次於台灣授權製作大型立體作品，包含獨家全新創作的虎年作品「二虎拜年」，透過大虎疊小虎、二虎拱手祈福逗趣的模樣，祝福新的一年虎虎生威。

新光三越台北信義新天地A9、台中中港店「胖虎名畫」名畫系列作品，結合國畫文化與西方繪畫藝術兩大元素，有不少名畫的影子，充滿幽默萌趣，讓人看了會心一笑。（新光三越提供）

座落台北信義新天地A8門口超過4米高的「明知山有虎」，以搞笑的「明知山有虎，偏向虎山行」，意寓不要懼怕未知勇敢向前；「迎春到」以剛甦醒的胖虎帶著小虎，用滿滿的元氣準備迎接新年到來；不二馬大叔知名的「胖虎名畫」系列也沒缺席，包括「蒙娜麗莎」、「戴珍珠耳環的少女」、「梵谷」、「米開朗基羅創世紀」、「吶喊」等世界級名畫主角都變身呆萌胖虎，讓人看了會心一笑；同時，胖虎和小虎雙雙高舉左手的「招財虎」則在新光三越全台專櫃櫃，為新的一年招財納福。

新光三越全台專櫃限定展出「招財虎」，用憨厚壯碩的胖虎和充滿活力的小虎展現「虎力招財」，祝福「平安喜樂、招財納福」。（新光三越提供）

此外，新光三越會員即日起扣指定skm points或加價購，還可兌換「我不是胖虎」獨家限量好禮，包括「胖且開心帆布提袋」、「虎氣全部收 束口袋」、「吸好吸滿 陶瓷杯墊」、「擋風擋雨 摺疊雨傘」、「熱情不減 保溫瓶」、「愛的抱抱 暖手枕」等共10款聯名好禮；新光三越桃園、台中、台南三店更與不二馬大叔合作推出胖虎年節快閃店，台南新天地即日起至2月13日、桃園站前店1月14日至2月28日、台中中港店2月9日至3月31日，有抱枕、暖手枕、眼罩、環保袋、保溫瓶等多款限定夯品。