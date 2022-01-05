志工們必須不停在鍋中攪拌翻動，才能讓食材受熱均勻、熟透，避免燒焦黏鍋，是項艱鉅的工程。（靈鷲山佛教教團提供）

為了準時將熱騰騰的臘八粥送到大家手上，法師也一同參與分裝工作。（靈鷲山佛教教團提供）

參與臘八粥熬煮與分送的靈鷲山志工與法師們在出發前合影，每個人雖然辛苦卻都滿懷歡喜心。（靈鷲山佛教教團提供）

貢寮國中師生以「感恩法師，寒冬送暖」口號，感謝靈鷲山送來的營養可口臘八粥。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山舉辦「臘八送暖呷平安」活動，今（5日）由常住法師與志工數十人，在貢寮區各地親送5200碗熱騰騰的臘八粥，與在地居民結好緣，同時致贈靈鷲山開山住持心道法師壬寅年新春墨寶「佛至心田，壽福綿綿」春聯，在歲末寒冬為大眾獻上暖心的祝福。

靈鷲山持續在每年農曆12月初8日，也就是「臘八節」前後，準備材料豐富、溫暖美味的臘八粥，給貢寮區各機關單位、商家居民，已是多年佳話美談，一碗「呷平安」的交流關懷，拉近了彼此間的距離。

今日凌晨3時30分，志工們犧牲睡眠，早已在大寮內熬煮米粥，將熟透的其他食材一一混入拌勻、調味分裝，只為了讓香噴噴、熱騰騰的臘八粥早點送到大家手裡。早上8點半，法師與志工們開始分送臘八粥。靈鷲山「臘八送暖呷平安」活動已經邁入第8年，每年都歡喜熬製臘八粥與大眾結緣，希望能成為地方文化，去年因疫情停辦，今年貢寮機關、商家與居民都懷著歡喜與期盼。

上午10時許在澳底風雨操場，貢寮區公所主祕吳家兆、仁里里吳勝福里長、以及新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄前來共襄盛舉，並由靈鷲山賢善法師宣說「靈鷲山臘八送暖呷平安」活動，為大眾介紹臘八粥的由來，相傳釋迦牟尼佛成道前，曾因長期苦修、過度飢餓而昏倒，接受牧羊女供養的乳糜粥後，才有體力繼續修行，最終在農曆12月初8日證悟成道。為了紀念這一天，人們會將多種米糧乾果熬煮成粥，除了供佛，也分送善男信女。

賢善法師也提到，臘八粥使用10多種豐富食材，以傳統古法製作，與過年辦桌的心情是一樣的，在這歲末時節，除了將靈鷲山的心意與在地大眾結緣，更邀請大家農曆春節至靈鷲山走春，為新的一年結好緣、添好運。隨後由常住法師與嘉賓共同發送臘八粥與心道法師壬寅年新春墨寶給在場的民眾，現場老人或孩童都滿懷感恩與歡喜。

1月10日（農曆12月初8日）適逢佛陀成道日，心道法師說，「四期教育就是帶著大家一起來成佛。」靈鷲山教育院將舉辦「四期教育～成佛有你」全球徵文，特別以佛陀在人間第一次說法的內容～「四聖諦，八正道」做為徵文主題，祈能在疫情與天災人禍動盪不安的時代，分享佛法啟發生命智慧，傳遞給社會正能量，願人人成就佛道。