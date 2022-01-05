台中市農業局結合網路電商「普利共好商城」推出了2022虎虎哈喜新春年貨網購節行銷活動，中市農業局長蔡精強（右）、商城董事長、霧峰區農會總幹事黃景建（左）向民眾推薦商城內的優質產品。（黃國峰攝）

迎接2022及虎年的到來，台中市農業局結合網路電商「普利共好商城」推出了2022虎虎哈喜新春年貨網購節行銷活動，搶攻各大企業還有民眾春節送禮的商機，有多種優惠及抽獎機會，歡迎民眾上網採購。

中市農業局長蔡精強表示，普利共好商城是由霧峰農會跟四個區農會共同組成的台灣農創公司，去年疫情的現象下，網路變成非常重要的通路，尤其在去年5月因疫情警戒，配合市府以網站銷售蔬菜箱，結果一下子上萬個流量進來，讓網站一度爆掉。希望今年的業績，能從去年的1500萬元再成長到2500百萬元以上，也讓全國各地的農特產品，都能從這個網站銷售。

商城董事長、霧峰區農會總幹事黃景建表示，很希望能再讓網站爆掉，因為經營網路商城，就是希望大家踴躍來採購，讓平台上的，各式特色農產品，讓大家看得見，也能應景應節的提供產品給消費者。

農業局表示，台中是全台椪柑產量最大、種植面積最大的地區，生產出的優質椪柑具有多汁、筋膜細緻、甜度高之特性，深受消費者喜愛，去年新春好禮季為台中市的優質農產創造不錯的佳績，今年春節送禮季也趁勝追擊，推出超多優質專案，更有多種家電提供抽獎，只要購買活動專區商品登入訂單編號，就有機會將最大獎8888元的商城農幣拿回家。

農業局也指出，今年普利共好商城更加碼推出農產大幅袋，每箱福袋都裝有超值農產，內容物都超過市值超划算，且福袋內均附有一張紅包刮刮卡，從100點起跳，運氣好的可以刮中500點或800點的農幣紅包，最大獎是讓您吃好吃滿一整年的霧峰香米5公斤包裝（24包）預祝民眾大吉大利，中大獎。