「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」的中央補助款2.2億元墊付案及追加預算案均未獲縣議會通過，面臨工程進度延宕的難題。（金門縣港務處提供）

「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」的中央補助款2.2億元墊付案及追加預算案均未獲縣議會通過，面臨工程進度延宕的難題。縣府已函請內政部啟動協商機制，希望交通部從連江縣調撥經費給金門縣用的「美意」莫遭到辜負才好。

總工程預算28億840萬元的「水頭港大型旅客服務中心新建工程」在2011年立案展開，歷經國際競圖解約和重新設計各1次，並先後流標10次，迄2018年底第11次才決標，由啟赫營造取得承攬權，並在同年11月中旬由前縣長陳福海主持開工典禮，原定2021年下半年完工啟用。

但2020年3月卻傳出啟赫營造因為周轉不靈，無法正常履約，業主金門縣港務處斷然終止雙方契約，7月重新開標又流標2次，迄11月底第3次才決標由永青營造公司獲選為最有利標廠商，12月28日繳納履約保證金，12月31日完成簽約，預定2024年1月竣工。迄2021年12／31的預定進度9.4885％，實際進度11.7754％。

但項攸關未來小三通往來，做為「小國門」的通關大樓新建工程卻波折不斷，最近又面臨中央補助款2.2億元墊付案及追加預算案均未獲縣議會審議通過，面臨延宕工程款撥付的難題。

縣議會是在去年12／21以該案工程目前進入司法調查程序，提案凍結追加預算2.2億元，今天再於記者會指出依據地方制度法第40條或預算法第54條已有「調節因應」規定，要求行政機關自應權衡輕重，做適法之處置，不應推卸「行政怠惰」的責任，並歸責於縣議會。

縣府則立即回應說明，按地方制度法第40條或預算法第54條，係針對總預算案不能於年度開始前1個月審議完成所定之因應措施，並不適用於追加減預算，因此有關的追加減預算案因議會未能完成二、三讀審議程序，也未同意墊付案，導致已撥入縣庫的2.2億中央補助款無歲出預算可供支付廠商估驗計價欠款，也無議會所稱有「調節因應」之行政程序。

縣府已函請內政部啟動協商機制，期能保留2.2億之中央補助款，並盼縣議會能於年1／6至10日的臨時會同意先行動支2.2億的墊付案，以便立刻撥付去年所欠廠商估驗款，也不會辜負交通部去年因這項工程進度超前致預算不足，臨時調撥連江縣的預算給金門縣執行的美意。