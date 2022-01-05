新竹市要有固定大夜市了。新竹市原有的樹林頭夜市因日前設置疫苗施打站，休市至今，且回歸停車場之用，夜市重啟之日遙遙無期。為讓新竹市民夜間也有休閒去處，指澤宮宣布將在13日晚間啟動夜市市集，預計共共有90攤進駐廟前廣場，固定每周四營業，民眾可前來吃美食看軍機起降。

新竹市大型夜市屬樹林頭夜市最為著名，但因疫情之故，夜市暫停營業，原本的停車場用地轉型為疫苗施打站，隨著疫情趨緩，民眾發現夜市沒有回歸跡象，紛紛上網詢問：「夜市去哪裡了？新竹市還有大型夜市嗎？」

指澤宮看準民眾需求，早在去年8月便將宮廟前廣場整理完畢，引進常駐攤商之外，更規畫成立大型夜市，在去年12月中釋出消息後，短短兩周內90攤空間便迅速招商額滿，但仍有不少攤商仍致電詢問還有無空間。

「民眾詢問電話接不完。」指澤宮工作人員表示，消息釋出之後，不只有意進駐的攤商詢問度爆表，悶久了想逛街的民眾也頻頻致電詢問，讓決定舉辦夜市市集的指澤宮大為振奮，也早早將廟前廣場分畫好攤位位置，並指出，宮廟旁腹地大、停車方便，來逛夜市享用美食，還可欣賞戰機起降。

此外，為了增加與在地互動，指澤宮也朝市集方向規畫宮廟腹地空間，除了常駐的攤位之外，也希望未來能夠舉辦小農市集、文創市集等等。工作人員表示，香山有不少在地小農，栽種優秀的農產品，鄰近也有農會，希望能夠提供平台讓小農有展售的空間，活絡地方發展。