台北市信義區知名新地標豪宅「陶朱隱園」擬於2022年開售，不過業主對開價緘口不言，不輕易透露，引起市場高度關注。有專家從台北市核發使用執照存根發現，「陶朱隱園」裡面竟有開放空間，每年還要讓民眾至少參觀一次，這樣是否未來會從「隱園」變成「公園」呢？

陶朱隱園落成且取得使用執照3年，以其獨特的外觀成為台北市最醒目的知名地標，不過對於售價及賞屋，業主威京集團仍守口如瓶，稱陶朱隱園並非豪宅，而是藝術品。

戴德梁行董事總經理顏炳立談及陶朱隱園，若正式公開，將會是今年房市最精采的大案。他推估，以信義計畫區住宅區土地一坪800萬元成本估算，土地每建坪容積單價約270萬，造價上看每建坪逾60萬，外加造型設計、管銷費用等成本，每坪約592萬，以每戶300坪來估，要價高達17.7億。

好房網報導，高源不動產估價師聯合事務所所長陳碧源表示，根據台北市核發的使用執照存根所載，「屋突層後續每年至少一次開放民眾參觀，並依切結之參觀計劃確實執行」；「有關街角廣場及松高路側併同開放空間及公共街道退縮，以利公共開放性」。陳碧源稱這對特別注重隱私的豪宅來說，非常罕見。

若未來每年至少開放民眾參觀一次，是否需要門票？陳碧源認為，此前聽聞參觀陶朱隱園需檢驗人品資格，不過若要檢核民眾身分，並收高價門票、保證金，這點則需檢視是否和之前切結的「參觀計畫」相符，亦或是否符合開放空間的公共性？此外，既然開放參觀，陶朱隱園還能夠稱之為「隱園」嗎？未來是否會成「陶朱公園」呢？