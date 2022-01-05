馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu）擁有天使臉孔與魔鬼身材，且不時會在IG放送養眼照福利照，在IG狂圈近80萬粉絲追蹤。平日常以超亮眼「車頭燈」征服網友的沛妤，這兩天分享起「背影殺」S曲線也是美豔動人，肩胛骨與細帶胸衣及美尻構成完美「黃金三角」，且還分享心靈雞湯金句說：「你的身體聽得見你精神的心聲，保持積極正向意志！」令網友們看辣照看到心曠神怡之餘，還能爆讚女神「胸大有腦」。

只見沛妤露出整面粉嫩背影及側臉，酒紅色長直髮側放在右肩前，側臉完美輪廓搭配櫻唇微啟，眼角餘光略飄向鏡頭顯露小女人風情，長髮讓賢顯露出肩胛骨絕美線條，粉色細肩帶泳衣開出背部大Ｕ型空間，上衣後面下擺Ｖ字收束在棉褲半脫的美尻部位，美背內搭黑色細帶胸衣畫出Ｘ及三角形，看得出她平日鍛鍊身材的健美背肌，依然可見的前胸與俏臀構成美麗的S曲線，左腕上的金絲手鐲更顯尤物性感風姿。

沛妤寫道：「Your body hears everything your mind says; stay positive!」雖是常見的雞湯金句，仍看得出她對生活的體悟，意指：「你的身體聽得見你精神說的每一件事，請保持積極正向！」火辣美照令網友粉絲讚翻：「性感喜歡」、「Topppp figer」、「l liked absolutely gorgeous body（絕讚肉體）」、「超美女神，迷人」、「Yes be positively stunning（積極到令人驚豔）」。

之前沛妤曾多次因「野生捕捉」驚艷網友，如穿上蜘蛛人造型的潛水衣，裡面搭上紅色比基尼，在還沒穿好衣服的情況下，直接露出超亮車頭燈，傲人身材全看光，讓網友都直呼太辣，還笑稱「最新的蜘蛛人電影女主角應該找妳來演的」。

她也曾曬出戶外騎腳踏車的照片，問粉絲：「兜風嗎？我載你」，只見她披著一頭長髮，戴著黑框眼鏡，散發知性氣質，犯規的是，她穿著一件露背打結繞頸短上衣，不但秀出一大片美背，前面少少布料更是令好身材一覽無遺，尤其她側身入鏡，雙峰似乎一不小心就會滑出來，粉絲暴動留言「希望被你載」、「當然好呀，但騎車太危險，還是我載妳」、「我會抱很緊」、「太辣了」。