馬來西亞網紅沛妤(Pei Yu)擁有天使臉孔與魔鬼身材,且不時會在IG放送養眼照福利照,在IG狂圈近80萬粉絲追蹤。平日常以超亮眼「車頭燈」征服網友的沛妤,這兩天分享起「背影殺」S曲線也是美豔動人,肩胛骨與細帶胸衣及美尻構成完美「黃金三角」,且還分享心靈雞湯金句說:「你的身體聽得見你精神的心聲,保持積極正向意志!」令網友們看辣照看到心曠神怡之餘,還能爆讚女神「胸大有腦」。

只見沛妤露出整面粉嫩背影及側臉,酒紅色長直髮側放在右肩前,側臉完美輪廓搭配櫻唇微啟,眼角餘光略飄向鏡頭顯露小女人風情,長髮讓賢顯露出肩胛骨絕美線條,粉色細肩帶泳衣開出背部大U型空間,上衣後面下擺V字收束在棉褲半脫的美尻部位,美背內搭黑色細帶胸衣畫出X及三角形,看得出她平日鍛鍊身材的健美背肌,依然可見的前胸與俏臀構成美麗的S曲線,左腕上的金絲手鐲更顯尤物性感風姿。

沛妤寫道:「Your body hears everything your mind says; stay positive!」雖是常見的雞湯金句,仍看得出她對生活的體悟,意指:「你的身體聽得見你精神說的每一件事,請保持積極正向!」火辣美照令網友粉絲讚翻:「性感喜歡」、「Topppp figer」、「l liked absolutely gorgeous body(絕讚肉體)」、「超美女神,迷人」、「Yes be positively stunning(積極到令人驚豔)」。

之前沛妤曾多次因「野生捕捉」驚艷網友,如穿上蜘蛛人造型的潛水衣,裡面搭上紅色比基尼,在還沒穿好衣服的情況下,直接露出超亮車頭燈,傲人身材全看光,讓網友都直呼太辣,還笑稱「最新的蜘蛛人電影女主角應該找妳來演的」。

她也曾曬出戶外騎腳踏車的照片,問粉絲:「兜風嗎?我載你」,只見她披著一頭長髮,戴著黑框眼鏡,散發知性氣質,犯規的是,她穿著一件露背打結繞頸短上衣,不但秀出一大片美背,前面少少布料更是令好身材一覽無遺,尤其她側身入鏡,雙峰似乎一不小心就會滑出來,粉絲暴動留言「希望被你載」、「當然好呀,但騎車太危險,還是我載妳」、「我會抱很緊」、「太辣了」。