雖然近期塑化報價因需求趨緩，拉回整理，不過，SAP因冬天為需求旺季，加上菲律賓及越南客戶新擴建產能即將投產，且原料丙烯酸供應偏緊，預期價格看漲。此外，風力、新能源等需求持穩推進，碳纖、丁二醇因供應吃緊，行情看漲，台塑（1301）、南亞（1303）營運加分。

台塑表示，全球碳中和議題持續發酵，依全球風能理事會預期，2025年海上風電年裝機量複合年增長率約30％，相當於每年需求增加5000~6000噸，碳纖供應吃緊，行情看漲。

台塑年產碳纖維8750噸。2020年碳纖維應用在風電使用上可達5000噸／年，目前每年供應3500噸給陸上風機業者，1500噸給國外離岸風機業者。預估2022～2025年台灣的離岸風電風機需求，碳纖約需使用2200噸。

台塑與上緯合資設立新廠，以熱塑型碳纖材料、碳纖風電材料及輕量化車用碳纖材料為主要產品；新公司使用台塑碳纖維與上緯樹酯做成預浸布，提供中材做成風力發電機的葉片，再交給金風集團組成完整的風機組。

南亞指出，晶片設計日趨複雜，所需要的ABF載板面積變大、層數變多，供需市況持續吃緊，加上5G佈建、車用晶片短缺情況將有所改善，預期除高階ABF載板持續供不應求外，亦將支撐整體電子材料成長動能。

此外，丁二醇（14BG）因PTMG-Spandex產業市況佳，新能源車發展也使得工程塑膠PBT需求成長，加上鋰電池上游原料NMP需求增加，大陸積極擴建可分解塑膠PBAT等諸多趨勢烘托拉抬，14BG需求逐步提高，市況熱絡。