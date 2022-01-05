台灣高鐵（2633）5日公告2021年12月營收37.49億元，月增22.21％，年減幅度也縮減至4.68％，運量呈現逐步回穩趨勢。累計全年營收302.27億元，成功守住300億元整數大關之上。市場預估，1月有跨年因素及春節假期較早，目前售票情況良好，營運可望繳出月增、年增水準。

台灣高鐵去年受本土疫情爆發影響，一度採取減班措施因應，導致營收大幅減少。不過，自下半年以來運量持續回升，連六月營收增加，12月營收37.49億元，創去年單月次高紀錄，接近疫情前水準，第四季營收96.5億元，季增109.41％、年減16.14％；2021年營收302.27億元，年減22.76％。

台灣高鐵指出，目前載客量穩步增加，加上12月有聖誕、跨年連假等節慶效應，帶動座位利用率提升，而搭配國旅券、五倍券推出的振興國旅方案也開始挹注業績，支撐營收表現，後續將密切關注疫情變化。

據了解，台灣高鐵先前祭出綁定數位五倍券雙人55折優惠，備受旅客青睞，近期每日搭乘配額都較原先預期超過1倍以上，預料在今年4月底使用期限前，五倍券所帶來的加乘效益將持續發酵。

展望後市，法人表示，今年1月延續元旦假期，台灣高鐵所開出的加班車較去年多，且農曆春節較早，連假期間車票已於去年底開始預售，購票情況良好，預期營收表現有旺優於去年1月及12月表現。

此外，台灣高鐵持續往數位轉型目標推進，除了去年10月已完成「台灣高鐵」App改版之外，今年規畫強化購票系統數位串接，提供快速銷售服務，提升旅客使用滿意度。