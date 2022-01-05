台灣港務公司5日表示，為了因應業務需要及增進經營管理階層主管職務歷練，台灣港務公司工程副總經理代理行政副總經理王錦榮，調任副總經理兼任高雄分公司總經理並代理工程副總經理，助理副總經理鄭淑惠調任業務副總經理，副總經理兼任台中分公司總經理盧展猷，調任總公司行政副總經理，人令1月16日生效。

台灣港務公司說，助理副總經理兼任台中分公司副總經理陳榮聰，則調任副總經理兼任台中分公司總經理。

新任高雄分公司總經理王錦榮，現年61歲，國立高雄應用科技大學電能與控制工程研究所碩士，80年公務人員高等考試電機工程類科及格，歷任基隆分公司總工程司、總公司助理副總經理、工程副總經理並代理行政副總經理等職務。

新任業務副總經理鄭淑惠，現年58歲，國立中山大學企業管理學系碩士，79年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任臺中分公司主任秘書、高雄分公司港務長、總公司高級研究員及助理副總經理等職務。

新任行政副總經理盧展猷，現年59歲，國立臺灣海洋大學航運管理學系博士，77年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任總公司助理副總經理、高雄分公司副總經理、花蓮分公司總經理、臺中分公司總經理等職務。

新任臺中分公司總經理陳榮聰，現年57歲，國立交通大學交通運輸研究所碩士，78年公務人員高等考試交通行政類科及格，歷任高雄分公司港務長、基隆分公司港務長、總公司助理副總經理、臺中分公司副總經理等職務。