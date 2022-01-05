西拉雅風管處目前約有百名解說志工，有許多人身兼多處志工，還有人遠從台北來西拉雅當志工。(西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真)

交通部西拉雅國家風景區管理處為提升旅遊服務品質，成立解說志工隊已經7年，成員約有近百人，其中元老級的蔡麗香，7年前剛成立時就加入，樂此不疲。風管處表示，志工流動性高，需新血加入，今年度志工召募已經展開，希望對服務有熱誠的民眾加入。

蔡麗香是台南新營一間高中的退休體育老師，熱愛自然生態，曾是南瀛文化資產解說隊一員，也在白河店仔口文史協會當解說員。西拉雅解說志工隊成立之初，曾設計多條36條旅遊路線，並先請南瀛文化資產解說隊支援，也是蔡麗香正式加入西拉雅解說志工的機緣。

「我是台南人，希望能回饋地方，幫忙宣傳台南的自然美景，讓更多人來台南旅遊。」蔡麗香說，西拉雅國家風景區較晚成立，知名度比其他風景區低，但有自己的特色，例如左鎮二寮月世界看日出、官田水雉園區觀察生態，都是其他地方沒有的。

蔡麗香除了是西拉雅解說志工，也在其他園區當志工，雖然管理處皆會安排培訓課程，蔡麗香也精進自己專業，參加環境教育人員訓練，通過考試取得講師資格，除了到較常到西拉雅嶺頂旅遊資訊站值班，其他較遠的南化、中埔遊客中心也會盡量支援。

西拉雅風管處長許主龍表示，志工皆須經過解說實務等基礎訓練6小時，西拉雅部落介紹、動植物生態等特殊訓練12小時，讓前來參訪民眾獲得最優質的旅遊服務，也更加了解西拉雅國家風景區的特色景點。

風管處表示，志工服務項目包含遊客中心、資訊站駐站定點解說、協助管理處推廣活動，及協助導覽解說，今年將招募第8屆的新伙伴，歡迎有服務熱誠的民眾一起加入推廣西拉雅自然人文的志工行列。