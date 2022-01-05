新北市67歲劉姓、65歲黃姓男子3日晚間同桌飲酒，卻因返家的Uber車資爭吵，黃男出手毆打劉男後將其丟包在其新店區住家社區外，路人雖緊急報警，但劉男送醫仍告不治。事後警方循線逮捕黃男，依傷害致死罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押，而稍早法院裁定以10萬元交保。

警方調查，3日晚間劉、黃男共5名友人在三重區聚會飲酒，4日凌晨劉、黃2人因酒醉叫車離開，黃男計畫先送劉男回新店，自己再搭車回中和，途中2人為了誰該付車資起口角，黃男遂出手毆打劉男，隨後車輛抵達劉男新店安祥路住處社區外，黃男便將已不省人事的劉男拖下車，丟包在路邊，自己再上車回中和住處。

警消接獲通報民眾酒醉路倒，到場發現劉男已無呼吸心跳，遂送往安康耕莘醫院急救，急救後仍告不治。經報請檢察官相驗，死者臉部有擦挫傷與淤傷，詳細死因仍待解剖釐清。

警方事後循線查出黃男身分，並通知到案說明，偵訊後依傷害致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。檢方訊後向法院聲請羈押，稍早法院裁定其以10萬交保。

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