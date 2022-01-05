劉品言日前帶著旗下藝人賴東賢接受吳小帽與阿平訪問。（《哇靠有事嗎》提供）

《華燈初上》第2部推出後，被高度懷疑可能是兇手的「花子」劉品言，日前以老闆身份帶著旗下藝人「BL劇男神」賴東賢，一起上Podcast、Youtube節目《哇靠有事嗎》，兩人在廣播劇版的《華燈初上》上演「花子的復仇」，劉品言還透露自己拍完《華燈》的後遺症，以及她不為人知的小秘密：和姊妹們一起看G片。

劉品言在《華燈初上》被「彪哥」李李仁強暴後丟包路邊的演技賺人熱淚，她坦言「花子」這個角色對她來說是困難的，因為過去經常演的是自信度高、勇敢正能量的女強人，但花子從心底對自己沒有自信，「殺青之後發現對我影響滿大的，以前做很多事情心裡都有個底，演完花子反而會有很多選擇猶疑不確定，花了一、兩個月時間才調回來」。而《華燈》的影響力大到她現在走到哪裡，大家都用日文跟她說「歡迎光臨」，當星媽多年的劉媽媽近來也不敢上菜市場，因為街坊鄰居都會問她「兇手是誰」。

賴東賢18歲就簽進劉品言公司，至今10年光陰，從新人到接連演出《My Hero》、《約・定》等多部BL劇，成為BL劇男神。劉品言僅大他4歲，兩人卻常以母子相稱，因為她曾陪他走過一場「人跟機車幾乎都要被資源回收」的死亡車禍，當時她把各種最壞的情況，包括賴東賢日後會不會無法工作、不能回復到以前的樣子⋯都想過了，篤定跟他家人說：「我絕對不會放棄他」。

兩人在《哇靠有事嗎》進行默契測驗，例如：「最不能接受另一半口臭、狐臭、還是腳臭」、「想和邱澤、柯震東還是鳳小岳拍吻戲」、「猜賴東賢穿什麼顏色內褲」⋯⋯等，還以廣播劇的形式重現《華燈初上》中「花子」被「彪哥」在酒店內言語輕薄、呼巴掌的重頭戲，只是這回角色互換，劉品言搖身一變成為「彪哥」，賴東賢反串胸部被丟冰塊的「花子」。

節目中，賴東賢冷不防被主持人吳小帽、阿平問到拍了多部BL劇，對性向是否會動搖、有沒有看過G片，劉品言發揮老闆本色挺身而出：「我有看過，身材滿好的耶！」她大方表示有些事很容易有刻板印象包括性愛，慢慢吸收各種不同的資訊後，就會用寬廣的心情去看待，還爽朗地跟賴東賢說：「節奏都剪得非常好，我再推幾部片單給你看。」