台南社區大學於大成國中營造綠屋頂有成，37區公所人員今前往見習。（曹婷婷攝）

台南社大5年前於大成國中營造綠屋頂，從30種植物增至160多種，植栽老師李武昌說，歷經豪雨、乾旱，從未漏水或土石溢漏，他說，關鍵是鋪土10公分，「這是屋頂上的10公分生命！」台南市37區公所人員今天專程觀摩見習，盼為永續生活及低碳城市貢獻心力。

台南市政府積極推廣低碳城市，並制定低碳城市自治條例，公有建築需優先裝置太陽光電系統及屋頂綠化，兩者可擇一，但多數公家單位選擇安裝太陽能光電，因普遍認為綠屋頂很難管理維護，更擔心廣植植栽會破壞屋頂防水層，導致滲漏水，綠屋頂因而乏人問津。

台南社大長期推動綠電及植栽綠屋頂，透過開設課程，培力民眾居家節能省碳，2017年遷至大成國中時，打造綠電小屋輔助夜間造明，另組織綠屋頂志工隊，成功營造綠色屋頂。

為了推廣綠屋頂成果，台南社大今年起開放機關團體申請參觀，37區公所今天派員到台南社大研習觀摩。李武昌說，很多人把綠屋頂想得很難，尤其大家都怕漏水，「但屋頂都能有游泳池了，技術可以克服。」

他說，台南社大這片綠屋頂，土壤及材料共花費20萬，10公分土壤經結構技師做科學評估，計算10公分為屋頂可承重，加上多層打底、斜坡以利排水等，滋養這片森林。他說，一開始種下30種植物，後來，在小鳥、昆蟲帶來其他種子於此播種，目前已經有160種植物，甚至還有貓頭鷹現蹤。

他強調，適地適種重要性，選擇適當植物才能種得活、活得久，目前屋頂種有蘆薈、赤道櫻草、蘭花等，多采多姿，他分享「綠屋頂生命哲學」，就是要掌握植栽未來生長曲線及想像力，接納所有植物都有它的特色及貢獻。

北區區長李皇興表示，公所近年持續辦理前瞻基礎建設辦公廳舍整建計畫，今天參訪台南社大綠屋頂，希望讓相關人員認識綠屋頂做法，有助後續推動低碳城市示範計畫。

台南社大主任林冠州指出，善用屋頂空間營造綠屋頂，不只守護城市生態多樣性，也幫助校園空間降溫，實測綠屋頂樓下的教室，夏天就是比沒有綠屋頂覆蓋的教室來得涼爽，溫度約差3度。台南社大公園小組帶領人王複蓉說，「不希望未來台南鳥瞰圖都是光電板」，盼公部門能帶頭多營造綠屋頂。