縣長楊鎮浯邀請示範工程家戶代表共同見證。（縣府提供）

縣府期待在各方的共同努力下，再成為東半島吸引遊客到來的特色商圈。（縣府提供）

楊鎮浯縣長說明，預計今年農曆春節後邁入工程招標及施工階段。（縣府提供）

金門縣府規畫辦理「沙美特色街區建築修復再利用示範工程案」今天簽約，縣長楊鎮浯邀請示範工程家戶代表共同見證，期待倡議修復保存近20年的沙美老街，在各方的共同努力下，再成為東半島吸引遊客到來的特色商圈。

縣府在2017年發布金城鎮後浦及金沙鎮沙美特色街區風貌維護輔導實施計畫，希望藉由補助居民修繕自有建築物，維護2處傳統街區整體風貌。其中，後浦特色街區15棟建物包括「後浦十六藝文特區陳氏大宗12鋪風貌改造計畫」已告一段落，成為後浦小鎮的特色商圈。遊客穿梭來去。

沙美特色街區則因建物產權尚待釐清、民眾需負擔修繕金額或無使用需求等因素，而影響申請補助意願。縣府依據實施計畫精神及規定，2019年立案推動修復再利用示範工程，勘選信義路7棟建物辦理，並逐一完成簽約、公證及設定抵押權等必要程序，目前正辦理細部設計圖說審查作業，預計今年農曆春節後邁入工程招標及施工階段。