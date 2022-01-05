人氣YouTube頻道「Pan Piano」由女鋼琴老師小P經營，她除了是鋼琴家外，時常分享Cosplay動漫人物彈琴的影片，不露面但展現火辣身材成為她的特色，擁有近300萬粉絲；日前小P特地扮成Riot Games人氣動畫角色吉茵珂絲，演奏主題曲〈Enemy〉，盡力壓胸還是太大，被網友虧「吉茵珂絲哪有那麼大」。

女鋼琴老師小P在經營YouTube頻道「Pan Piano」後，雖然不露臉，但以高超琴技和火辣身材，成功累積百萬粉絲追蹤，每每有新影片都會湧入許多網友觀賞留言；但人紅是非多，不久前小P的YouTube頻道被「版權蟑螂」纏上，一度面臨停用的危機，所幸後續正義獲得伸張。

日前小P特地扮成Riot Games人氣動畫角色吉茵珂絲，演奏主題曲〈Enemy〉，盡力壓胸還是太大，被網友虧「吉茵珂絲哪有那麼大」。(圖/ 摘自Pan Piano YouTube頻道)

4日小P在YouTube上傳粉絲期待以久的影片，主題是演奏Riot Games推出的人氣動畫影集《奧術》主題曲〈Enemy〉，她更特地Cosplay成動畫中主角之一吉茵珂絲，服裝相似度幾乎99%，加上大秀絕妙琴技，完全是視覺加上聽覺的雙重享受。

有趣的是，小P擁有豐滿身材卻得努力還原「乳量」偏少的吉茵珂絲，上衣明顯看出有特地壓胸，盡力讓傲人上圍看起來小一點，也讓大票網友樂得直呼，「小P很努力壓胸耶」、「吉茵珂絲哪有那麼大」、「小P幫吉茵珂絲長大了」、「辛苦小P了，聽得很過癮」。