「青山在co.」樂團發行專輯《沒有依靠的人》。子皿提供。

巴奈率領好友Tipus、吉他手常磊、薩克斯風靈魂樂手的昱廷籌組全新樂團「青山在co.」，推出首張專輯《沒有依靠的人》，歌曲紀錄2021台灣疫情當下生活及感受。團名發想源自諺語：「留得青山在，不怕沒柴燒」，更打趣改編：「只要青山在，幾度夕陽紅，如果還不紅，至少有柴燒。」

去年5月疫情三級警戒期間，巴奈發起「寫一首新歌直播計劃」，短短時間累積超過20首，從中挑選8首與團員在30天內錄製出這張專輯。

巴奈在去年10月一場台北河岸留言演出後，向吉他手常磊提出想做演唱組合的想法，情商好友Tipus擔任團內溫柔熟稔的女聲，與從小練習的薩克斯風的年輕樂手昱廷，在演出與練團之間自然而然就成立了樂團「青山在co.」，而練團時必備的餐點是烤鴨，四人笑說：「其實我們是為了烤鴨才練團啦！」

樂團中最年輕的成員昱廷分享自己和巴奈是在一場台東的演出認識：「有一天我搭車回台東參加鐵花村的表演，巴奈問我有沒有空，我剛好沒事，就加入青山在了。我很喜歡特別的音樂，一直都很想找機會跟巴奈一起做音樂，之前很常做流行歌，但第一次遇到這麼特別的，很想繼續玩下去。」吉他手常磊也回憶一開始聽搖滾樂、玩樂團，其實就是想把一些想講的事情寫成歌，這次組團有重新回顧了自己做音樂的初衷：「這張專輯的錄音過程其實蠻有機的，只要團員覺得這個想法OK，我們就會去做，很多想法都被貫徹，覺得很棒！」；Tipus則分享自己擔任的是「女主唱兼未來的貝斯手」，因為巴奈發現每個團員都有負責一項樂器，只有Tipus手上空空的，剛好王繼三老師有個很適合女生彈奏的木Bass，就請Tipus帶回家練習當貝斯手。

本張專輯的歌曲皆是描寫疫情當下的故事，其中〈關口〉是一首致謝疫情期間仍在崗位上努力的人，例如疫情期間因為怕傳染給家人去住防疫旅館的醫護人員，但巴奈感受最深的是，在二二八公園，每天早上五點，明明公車沒人敢搭，但公車司機還是要每天準時的發車，寫這首歌，希望感謝疫情期間堅守在自己的工作崗位努力的一群人。