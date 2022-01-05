南投埔里臥龍洞古道3屍命案撲朔迷離，警方除了在3人租屋處找到紙條寫「殉道者」、「和宇宙同在」文字，還查出王女生前曾被鄰居發現在屋內燒紙條辦法事，而郭男、王女手機被搜出時已被重置，令外界懷疑3人是因信奉特殊宗教共赴黃泉；王女母親透露女兒早在10年前就喜歡玄學與神祕事物，但不認為是信奉特殊宗教。

檢警在3名死者的租屋處發現遺留下的書信、記事本內發現，有出現像是「殉道者」、「和宇宙同在」的文字，像是某種宗教玄學的字眼，鄰居也透露曾看到王女半夜在埔里租屋處燒紙錢，辦法事，當時曾報警處理，但是否與本案有關，檢警也在全力追查中。

據了解，郭男、王女的手機經搜查出後交由南投縣警局刑警大隊科偵隊鑑驗，但2支手機早已被重置，種種疑點讓外界指向3人是信奉地方特殊宗教，不過3人的家屬皆未證實此事，其中王女的母親透露，王女10年前讀大學時就開始喜歡玄學，對神祕事物感到好奇，當時就曾到臥龍洞爬山探險秘境。而中寮鄉公所某職員說，未曾聽過當地有神祕宗教。

目前3名死者已在5日進行完遺體解剖相驗，其中范姜姓男子遺體頸部有不規則掙扎痕跡，疑有生前掙扎跡象，檢方表示初步研判並非他殺；令1名死者王男的母親則寫信指控命案的始作俑者是范姜男的前女友，內容提到「要妳一輩子良心不安」，不過還有1說法是范姜男與郭、王2人有債務糾紛引發殺機，目前仍持續調查釐清。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980