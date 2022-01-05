宥勝與曾莞婷到星座專家唐綺陽老師的直播餐桌受訪。（喜鵲娛樂題供）

宥勝擔任「成長路上，救需要你！」公益活動代言人。（喜鵲娛樂提供）

宥勝擔任「成長路上，救需要你！」公益活動代言人。（喜鵲娛樂提供）

宥勝4日與曾莞婷到星座專家唐綺陽老師的直播餐桌，宣傳新戲《機智校園生活》，回味彼此的校園生活。3人大談過往校園生活，分享起校園鬼故事案例，唐老師說起自己過去錄影時，嘉賓有靈異體質，不小心與「好兄弟」對眼，好兄弟為測試是不是真的可以被看到，當嘉賓被主持人問話時竟然「衝到他面前」，此時唐老師故意捉弄宥勝貼近嚇唬，宥勝瞬間被嚇得大喊：「老師你這個很恐怖耶！」

曾莞婷坦言過去曾有遇好兄弟經驗，但都不確定是不是真的，宥勝則分享自己到世界各地冒險旅遊，就算是睡百年古堡也都沒有覺得任何的不適或特別的感應，被唐老師笑說是八字很重的麻瓜體質，果然適合冒險。

此外，宥勝最近擔任「成長路上，救需要你！」公益活動代言人，為台灣樂作創益協會籌募樂村日間照護中心所需費用，包含協助重度身心障礙者的訓練課程、健康維護與生活耗材等費用；他為了解「身障樂兒」的需求與學習狀況，特地撥空到協會據點，實際參與樂兒的代工訓練，並與樂兒小凡一起在紙盒上貼上標籤貼紙，可愛的小凡還教導宥勝「要貼整齊不能貼歪，不然就會被老闆退貨喔」，看到樂兒們用心的工作態度，宥勝感動表示，大家應該多到現場參訪，就能感受到他們的真誠和努力，也期許今年《成長路上救需要你》的募集專案，能順利募集，幫助身障者的未來學習。