根據路透社報導，歐洲化學品管理局（ECHA）擔心一些鮮豔色彩沾染皮膚後造成隱憂，宣布歐盟境內地區自4日起，禁止使用數千種的化學墨水，主要適用於可能導致基因突變及癌症等影響健康的彩色墨水。就有刺青師抱怨道:「這太荒謬了，這就像從麵包店買麵粉一樣愚蠢。如果我們不用彩色墨水，該怎麼創作?」
事實上，這項刺青顏料禁令早在2020年12月就已經實施，不過官方也給予業者1年的寬限期，好讓他們尋求替代方案。即便如此，許多顏料製造商還是怨聲載道，認為在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲全球的這段日子，缺乏足夠的時間進行調整。
比利時刺青協會的秘書長(Gwenaelle Reaume)不認同這項法規，呼籲政府給顏料製造商多一點時間應對，並質疑說道:「他們把各種不健康的東西添加進食物中，然後反過來要求刺青這件事。」
此禁令主要目的在於，當藝術創作的本質應用於人體身上時能夠更加安全無虞。
歐洲執行委員會 (European Commission)指出，歐盟境內國家總人口數約達4.5億人，人們身上帶有紋身的比例約佔12%，相當於5,400萬人。
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