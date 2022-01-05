台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選委會5日晚間舉辦罷免說明會。罷免領銜人鄭大平表示，林昶佐上任後在地方沒政績、沒替萬華洗刷汙名，還在環南市場遭疫情侵襲時替民進黨抬轎，許多憤怒攤商還怒批在地立委不關心人民，他認為林昶佐是「被政治耽誤的閃靈歌手」，如果自己是林早就辭職回家。

鄭大平回憶，當時台北市環南市場遭疫情入侵，林昶佐等人卻當場護航民進黨，怒嗆台北市長柯文哲「講廢話」，站在民意對立面。柯文哲遭嗆後在節目表示，當時接到衛福部通知，到場後才發現牌子已架好，他痛批這根本涉及「請君入甕」。

鄭大平說，此事發生後，民眾一氣之下成立罷免臉書社團，喊出「清林散昶」口號，林昶佐卻在政論節目說，對方是結合境外勢力的打手，遭公民團體回嗆甩鍋，怒轟林昶佐萬華被汙名化時沒講話，面臨罷免還轉移焦點，如同民進黨那套認知作戰。

鄭大平批評，林昶佐根本沒關心地方，包括衛福部次長石崇良說是疫情破口時，污衊萬華是破口，林卻反批是國民黨在找破口來獵巫，且在立院投票時，還在附和執政黨，公開反對3＋11會議記錄，反對購買國際疫苗，臉書才會被灌爆。

「林昶佐不關心環南疫情、不在乎攤商生計，又想搶話語權！」鄭大平說，許多攤商氣的要林昶佐要演戲就去電視演，還有攤商怒指，萬華立委根本沒關心地方，應該回去唱歌，他認為這個「被政治耽誤的閃靈歌手」，應該好好考量攤商建言，若自己是林早就辭職回家。