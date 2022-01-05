索尼（Sony）在今年消費電子大展（CES）投下震撼彈，宣布成立新公司Sony Mobility發展電動車，運用索尼在影像感測器及電玩娛樂產業的優勢搶攻電動車市場，激勵股價上漲4.2％。

索尼股價在5日盤中上漲4.2％，收盤漲幅縮小至3.7％，但仍超越日經指數的0.1％漲幅。

索尼繼2020年在CES展上發表VISION-S 01原型車後，今年更大動作展出全輪驅動的7人座電動休旅車VISION-S 02，並宣布將在今年春天成立新公司Sony Mobility。