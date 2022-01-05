裕融企業（9941）自結，2021年稅後淨利4.44億元、年增85％，累計2021年稅後淨利51.54億元、年增64.2％，全年EPS達12.96元，獲利再創歷史新高。

出貨回溫 建舜電11月每股賺1.08元
茂達 11月每股淨利1.36元
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