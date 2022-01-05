裕融2021年每股賺12.96元 獲利創高 19:512022/01/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 裕融企業（9941）自結，2021年稅後淨利4.44億元、年增85％，累計2021年稅後淨利51.54億元、年增64.2％，全年EPS達12.96元，獲利再創歷史新高。 出貨回溫 建舜電11月每股賺1.08元 茂達 11月每股淨利1.36元 #裕融 #稅後淨利 #每股賺 #獲利創高 #裕融企業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全年獲利挑戰翻倍成長 聯傑11月每股淨利0.05元 04:102021/12/31 產業．科技 國泰金 11月獲利創高 04:102021/12/19 證券．權證 富邦金控前11月稅後淨利、EPS 雙創歷史新高 16:502021/12/10 財經 櫃買明年1月7日審議美達科技上櫃案 17:592021/12/30 財經 櫃買中心12/15審議寶德公司上櫃案 18:092021/12/10 財經 產險去年賺逾200億 攀峰 04:102022/01/03 金融．稅務 櫃買15日將審議寶德科技上櫃案 09:532021/12/15 財經 《光電股》Mini LED需求續強 富采增產挹注動能 11:592022/01/05 財經 《鋼鐵股》燁輝看今年鋼市正向 業外持續活化資產 12:332022/01/05 財經 母憑子貴 裕隆Q4獲利可期 04:102021/12/30 證券．權證 聚碩 上月營收年減1.29％ 04:102022/01/05 證券．權證 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 玉山金品牌長猝逝卻公告「職務調整」 公司給出3聲明 - 財經 窮的只剩下台積電？這5檔神不知鬼不覺惦惦漲 - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 快評》陽明海賺千億 只能拿員工餐好棒棒說嘴？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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