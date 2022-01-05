《哈利波特20周年：重返霍格華茲》特輯元旦推出，導演大衛·葉慈在特別節目中，透露了「妙麗」艾瑪華森在《哈利波特：鳳凰會的密令》時期，曾想退出電影，艾瑪華森對此回應表示：「當時很害怕，覺得自己到達了極限。」但艾瑪華森前(3)日在社群網站貼出支持巴勒斯坦人民的照片，引發以色列官員不滿，批評她是反猶太主義人士，更有前駐聯合國大使酸味十足用《哈利》梗開嗆：「葛萊芬多扣10分！」

艾瑪華森前(3)日在社群網站上PO出一篇貼文，是一張巴勒斯坦民眾高舉「團結是一個動詞」抗議標語的照片，她並引用社會運動學家莎拉（Sara Ahmed）名言寫道：「團結意味著承諾、努力和認同，即便我們的感覺、生活和身體皆不同，我們仍活在同一片土地上。」來表達對巴勒斯坦的支持之意。

此舉引發以色列政府高度不滿，以色列前後兩任駐聯合國大使都表達對艾瑪華森的不滿，前以色列駐聯合國大使丹農（Danny Danon）在推特上寫下：「葛萊芬多因為『反閃族主義（反猶太主義）』扣10分！」現任駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）也批評她：「虛構的故事在《哈利波特》行得通，但在現實行不通」、「如果巫師世界的魔法是真的，那麼就可用來消滅邪惡的哈瑪斯組織和巴勒斯坦政權」。

不過兩位以國官員的言論也被不少人消遣，MSNBC節目主持人莫海汀（Ayman Mohyeldin）就批評他們：「現在只是PO出一張提及巴勒斯坦標語的照片，你就會被貼上反閃族主義標籤。請老天爺給我多點耐心度過這一年。」而艾瑪華森的貼文獲得的迴響也遠大於前後兩任以色列大使，影響力高下立判。

在《哈利波特20周年：重返霍格華茲》元旦特輯中，導演大衛·葉慈透露「妙麗」艾瑪華森在《哈利波特：鳳凰會的密令》時期，曾想退出電影，艾瑪華森對此回應表示：「我想我當時很害怕，我不知道你是否有過這種感覺？覺得自己到達了極限。」她還說：「我找到了一個類似日記的東西，我可以看出有時我很孤獨，名氣真的影響我們太多了。」從童星出道，《哈利波特》電影陪伴他們度過了童年與青少年時期，帶來了極大的名氣，同時也是壓力，讓他們一度想退出。

連「榮恩」魯伯特葛林也表示曾想退出，「我們從未談論過這件事，但我也有過這樣的時刻，只能用自己的腳步去適應，但當時沒有想過，我們都經歷了這樣的時期」。「哈利波特」丹尼爾雷德克里夫則坦言，他們過去從未討論過這類話題，「因為當時我們都只是孩子，作為一個14歲的男孩，我不會對另一個14歲的朋友問：『嗨，你好嗎？一切都好嗎？』」

《哈利波特：神秘的魔法石》首集已是20年前。（HBO GO提供）

但飾演「馬份」的湯姆費爾頓與艾瑪華森的感情親密，他注意到艾瑪華森作為主角中唯一的女性角色，所感受到的壓力：「人們不會注意到她所做到的一切，以及她是多麽優雅的完成，丹尼爾和魯伯特有彼此依靠，我也有我的親信，但艾瑪年紀那麼輕，而她只有一個人。」

「馬份」湯姆費爾頓與「妙麗」艾瑪華森，戲裡敵對，戲外卻因登對屢傳緋聞。（圖／達志提供）

幸好「妙麗」和「榮恩」都留了下來！電影製片大衛海曼（David Heyman）2013年接受訪問時就表示，艾瑪華森熱愛學習，每次談到拍攝問題時，她注重的不是收入，而是她對於求學的安排與重要性，他們也一直很鼓勵她的努力。最終，艾瑪華森不僅拍完了《哈利波特》系列，更於名校布朗大學完成了英國文學學士學位。