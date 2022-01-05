駐立陶宛代表黃鈞耀今天表示，台灣將設立一個2億美元的基金來投資立陶宛產業。

路透社報導，黃鈞耀在線上記者會中說，這項戰略投資基金將由國家發展基金管理會出資，中央銀行將予以支持。

立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，正面臨中國施壓撤銷這項決定。