駐立代表：台灣擬設2億美元基金 投資立陶宛產業 20:022022/01/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 去年10月立陶宛政府捐贈台灣第2批AZ疫苗，時任駐拉脫維亞代表黃鈞耀（右）與立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（左）前往機場，見證疫苗交送機場倉儲。（駐拉脫維亞代表處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐立陶宛代表黃鈞耀今天表示，台灣將設立一個2億美元的基金來投資立陶宛產業。 路透社報導，黃鈞耀在線上記者會中說，這項戰略投資基金將由國家發展基金管理會出資，中央銀行將予以支持。 立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，正面臨中國施壓撤銷這項決定。 立陶宛總統：以台灣為名開館是錯誤 金融時報曝內幕 台灣2300萬人超感傷 謝金河：沒日沒夜只賺這家公司1／5 #台灣 #立陶宛 #2億美元 #產業 #黃鈞耀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫旅館1／16達入住高峰 黃珊珊嘆業者承受極大壓力 14:162022/01/05 生活 Omicron病毒入侵台灣 黃偉哲憂出現「防疫疲乏」 10:472022/01/05 生活 營建業稱缺工嚴重 勞動部：找開會卻提不出需求 14:322022/01/05 生活 元富證券X證交所 為智慧產業引資 04:102022/01/05 證券．權證 時論廣場》立陶宛認錯 對歐外交生變（陳一新） 19:252022/01/05 時論廣場 《國際產業》傳蘋果VR頭戴裝置下半年亮相 混搭3顯示器 11:592022/01/05 財經 立陶宛總統認「以台灣為名設代表處」是錯誤 陸外交部回應了 15:522022/01/05 兩岸 CRS協定 下一個洽簽歐洲國家 04:102022/01/05 金融．稅務 立陶宛總統稱台灣代表處是錯誤 前外交官曝未來發展3劇本 17:102022/01/05 政治 以台灣為名設代表處 立陶宛總統：是錯誤 04:102022/01/05 話題觀察 立陶宛外交部不評論總統發言 未要求台灣「改名」 02:592022/01/05 國際 政治熱門新聞 于北辰退黨轉挺綠營 高金素梅「9字神回」戰力爆表 - 政治 羅智強或高金素梅將選高雄市長？「在地大咖」反問2句話 - 政治 2024他會當選總統？陳揮文語出驚人 全場笑翻 - 政治 朱學恒爆高嘉瑜上節目1惡習 黃暐瀚急制止：別把女生的事講出來 - 政治 立陶宛設台灣代表處麻煩大了？郭正亮發現一件怪事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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