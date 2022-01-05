一名女房東分享，租約到去年底的房客臨時要多承租半年，她因此把排定好的裝修工程全數取消，未料，跨年當日房客又突然說「不用租了」，還告知她1月9日才會搬走，要求以日租方式收費，而她因房客違約而扣留押金，豈料，房客還大鬧大吵要求返還，最後甚至在退租時還留下滿屋垃圾。

女房東在臉書社團《爆怨公社》發文，去年10月底就向承租房客確定合約只到去年12月底，她也安排好各種工程，待退租完成後好好整修房子，結果，房客在去年11月突然來訊要求多租半年，理由則是找不到下一個租屋處，她心想房客是陸配，一個人照顧兩個孩子，便一口答應，同時把所有工程改期。

原PO說，去年跨年當日，房客卻突然傳訊說「找到房子了」，而原本承諾的租半年，改成只租到今年1月9日，要求以日租的方式收費，表明自己僅願支付9天的房租。最後她不能接受房客的無理要求，對方反過來痛罵她一頓，還鬧到在2021最後一天臨時退租，甚至對方留下一屋子未清的垃圾，2把鑰匙也尚未歸還。

原PO續說，她今日再請對方返回整理，且因為對方臨時毀約，她便扣了押金1萬3000元，房客聽了之後還與男友一起朝她大吼，揚言要提告，稱自己唸過民法很久。

房客放任破掉紗窗置之不理，水龍頭也都是水垢，長年未清理與維護。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

原PO也曬出退租後的房屋慘況照片，只見屋內地面滿是灰塵與雜物，而原本入住時安裝的全新淨水器毀損，水龍頭也爬滿水垢，就連牆面防踢設計的木板也都是螞蟻，讓她相當心寒，因為修理這些的金額遠遠超過她扣下的押金。

文章曝光後，不少網友為原PO抱不平，留言回應，「跟她說租沒算天的一個月謝謝押金，你房子沒復原，我還會額外告你，看誰死」、「吿！是她的權利，成不成立不是她說了算！您別太困擾」、「學一個經驗，不要心軟，照規矩來，你很棒沒有問題，有問題的是你房客」。