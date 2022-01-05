哈薩克發生因油價與天然氣上漲，引發的群眾動亂，哈薩克最大城阿拉木圖有上千群眾上街，政府大樓辦公室也被民眾闖入，雖然哈薩克總統已解散內閣政府，並且再次管制油價，但騷亂仍未平息。

半島電視台(Aljazeera)報導，這場因燃料價格大幅上漲而爆發的抗議活動持續4天，阿拉木圖是動亂最嚴重的城市，有 1000 多人參加了示威活動，也有200多人被捕，但是群眾更為憤怒。一名網友上傳的影片顯示政府辦公室起火，附近也聽到槍聲。

動亂的起因是哈薩克政府在今年結束原本的燃料價格管制，使得液化石油氣 (LPG) 的價格突然上漲，民眾完全無法接受。

由於天然氣平均成本較汽油為低，因此許多哈薩克人將他們的汽車改裝成瓦斯車，但在結束管制後，氣價暴增1倍多，群眾受不了。因此從周末開始，愈來愈多人上街頭抗議。

為了平息亂局，哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart_Tokayev)解散了內閣政府，並宣布阿拉木圖及周邊省份進入緊急狀態，實行宵禁和行動限制，後來首都努爾蘇丹(Nur-Sultan,舊稱阿斯塔納Astana)也宣布進入緊急狀態。

托卡耶夫也下令代理內閣成員和省長，恢復對液化石油氣的價格管制，並將其擴大到汽油、柴油和其他「具有社會重要性」的基礎消費品。他還要求代理政府制定個人破產法，並考慮凍結公用事業價格並補貼貧困家庭的租金。

但這些舉措對緩解動亂似乎無濟於事，因為抗議的理由已開始轉向，從原本的經濟原因，轉到了政治改改革。人們開始呼籲哈薩克應該要有自由選舉地方官員的權利，以及罷免高級官員的權利。

哈薩克是前蘇聯加盟共和國，雖然在1990年蘇聯解體後獨立，但是政治架構沒什麼變化，政府仍是前蘇聯時期留下的架構， 比現年 81 歲的前總統納扎爾巴耶夫(Nursultan azarbayev)就是蘇聯時期的哈薩克第一書記，他從1991年換頭銜為總統，執政到2019年才突然辭職，指定現任總統托卡耶夫為接班人。

哈薩克雖有議會，但沒有任何反對黨勢力，公開抗議在哈薩克被視為非法，除非組織者提前提交抗議通知。