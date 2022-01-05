台南市中西區水仙宮市場近日出現一塊寫著「嘸選ㄟ死 因為我有三個孩子要養」看板，相當搶眼，引發民眾熱議。豎立看板的是前台聯台南市黨部主委陳昌輝，他說，畫面中是他一家五口，他要代表所有年輕家長向政府表達困境與無奈，如政府無法替人民解決基本民生困境，妄圖以虛幻口號及選前急就章金錢補貼討好選民，終將被選民看破手腳。

曾參選市議員的陳昌輝說，目前是台聯黨黨員，但接下來不排除以無黨籍身分參選中西區市議員，這塊看板是首波政見訴求，呼籲政府重視少子化的嚴重及放任台南房價高漲，讓一般老百姓買不起房子，生活愈來愈難過。

他說，根據民政局資料顯示，自黃偉哲市長當選以來，因缺乏遠見的社會人口政策，學校教育安全屢亮紅燈，農地汙染事件又層出不窮，黃市長最得意的吸引科技業投資台南，卻直接造成台南房價高漲，肥了財團與科技新貴，卻讓一般老百姓買不起房子，飆漲高房價更直接衝擊年青人的結婚及生育子女的意願，間接造成國家少子化危機。

今年元旦起，台南市生育獎勵第一胎將從6000元提高到1萬元，他說，這要感謝選舉到了，讓市長願意為台南的新手爸媽們爭取福利。但也要提醒市長，「提高生育獎勵政策，我3年前就一直呼籲市府盡快做」，他說，如今選舉年，市府終於正視該議題。

陳昌輝也說，政府勿本末倒置，不要選舉過後口號喊完，回過頭就要人民自己想辦法爭取自己要的福利，如果沒有完整的入籍福利制度，就算生育獎勵提高幾千塊，也很難留住青年刺激在地生育率。