每年1月在美國拉斯維加斯的科技界盛事「CES消費電子展」，去年因著疫情的關係而改以全面線上展出，而今年終於在今（5日）回歸實體展覽開展，雖然開展前因Omicron等爆發而將展期縮短了1天，部份大廠也沒有參與實體展覽，但仍無阻各大品牌積極地發表2022年的全新系列產品。今年各大廠商也了解「螢幕」已經在疫情下，成為了每個家庭的重心之一，因為在家的時間拉長，家中的娛樂、工作，甚至智慧生活都離不開電腦螢幕或電視，因此今年CES的重點仍有各大品牌帶來全新的螢幕技術與筆電。

三星同步在CES推出了The Frame美學電視，搭載消光鍍膜技術，採用抗眩光、低反射面板技術，還能避免沾染指紋和油污，以欣賞美學作品的方式來觀看電視；將推出32吋至85吋機型供選購。（三星提供）

三星在CES上帶來了更進化的Neo QLED 8K量子電視，主打以BLU 背光單元導入進階對比度映射技術，還有全新Shape Adaptive Light技術提升螢幕上所有形體的亮度和準確性。（三星提供）

今年三星就推出了新一代MICRO LED、Neo QLED量子電視和設計生活系列電視，主打為消費者的生活帶來更進化的畫質、音響技術和智慧功能；全新的MICRO LED螢幕，以可獨立發光及呈現色彩的2500萬顆微米尺寸的LED，支援20位元灰階深度，帶來擁有更多層次、豐富色彩，以及更高的清晰度與對比度的視覺體驗，表現每個畫面的細節不遺漏，還推出了110吋、101吋和89吋3種大尺寸選擇，以打造絕佳的沉浸式體驗；至於Neo QLED 8K量子電視就主打以BLU 背光單元導入進階對比度映射技術，還有全新Shape Adaptive Light技術，以提升螢幕上所有形體的亮度和準確性，搭載了Real Depth Enhancer技術更能營造栩栩如生的畫面。

LG今年在CES上推出了世界首創的97吋OLED電視，採用畫廊設計更能貼合牆面，以完美融入居家美學當中。（LG提供）

LG在CES發表的2022 C2 系列中，包含了全球首創的42吋OLED電視，不管遊戲機或個人電腦使用，都能帶來更提升的視覺感受。（LG提供）

LG則帶來了具備強大影像處理技術與升級版的webOS的電視產品陣容，像全新的G2系列就搭載了 LG先進的OLED 面板，採用OLED evo 技術以提供更高亮度，呈現更優化的清晰細膩度，還有LG Brightness Booster技術，配置全新α9第五代AI影音處理晶片，從散熱效能到演算法同步升級，而且採用畫廊設計更能貼合牆面，以完美融入居家美學當中，而LG也推出了全新83吋，及世界首創的97吋OLED電視，另外還有C2系列也推出了全球首創42吋OLED電視，方便消費者去選購適合個人需求的商品。