立陶宛2萬多瓶蘭姆酒被大陸拒買而在海上漂流，台酒剛宣布全數收購沒多久，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）4日表示，維爾紐斯允許以台灣為名開設代表處為錯誤，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，立陶宛執政聯盟的基礎不是很穩固，此事後續的衝擊可能會導致立陶宛政府重組，且也會讓立陶宛在台灣設置代表處一事生變。

郭正亮5日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，立陶宛執政聯盟的支持基礎不是很穩固，民調跌到17.3%，現任和前任總統都出來表達不同意見，就連該國駐歐盟的官員也對現任政府不以為然。

郭正亮指出，立陶宛和中國大陸的直接貿易金額雖不大，但該國有一個不凍港叫克萊佩達，和中國大陸有很多間接貿易，現在中國大陸連間接貿易都封鎖，讓很多來立陶宛設廠的歐洲國家認為，你怎麼會製造一個這樣的狀況。

郭正亮分析，立陶宛和中國大陸直接、間接貿易，加起來有50億美元，還有包括投資，立陶宛短期不知道要怎麼辦，但到WTO去提告也是緩不濟急，因為現在就連鬧到WTO去的中美貿易戰，第一階段也是大陸勝訴，然後美國不認要上訴。而且，有些德國投資者也打算去其他地方設廠，當初大家是為了不凍港，本來也有升級改造計畫，也都跟中國大陸談好，現在全都停了。

郭正亮認為，歐洲大國不想惹麻煩，就去其他地方投資，而立陶宛現在確實碰到很大困局，可能導致政府改組；就像澳洲也遇到一樣的問題，現任總理莫里森也開始放低姿態，這就是形勢比人強。

此外，郭正亮在政論節目《國民大會中》也說，立陶宛執政聯盟只看到直接貿易的數字，沒想到中國大陸連間接貿易和供應商都搞，現在內部也產生反對聲音。反俄羅斯是傳統沒話講，反中國大陸要幹嘛？地緣政治有其道理。對於主持人提問，立陶宛來台設處會不會生變？郭正亮直言，「我認為一定生變，或者改名字」。