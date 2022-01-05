台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選委會5日晚間舉辦罷免說明會。罷免領銜人鄭大平批評，疫情爆發後中正萬華就有114人因確診死亡，但林昶佐還在替民進黨抬轎，不嗆衛福部長陳時中，反而嗆台北市長柯文哲，甚至貼罷昶團體「惡罷」標籤，他要林昶佐趕緊棄械投降，不要一意孤行。

鄭大平表示，民意反撲靠誰都沒用，因為謊話不能一直說，疫情爆發時還不斷甩鍋，替民進黨護航，這種「黨意凌駕民意」的狀況，讓在地人非常不滿，他認為林昶佐為了嗆地方防疫，卻忽略中央疫苗落後全世界的事情。

鄭大平說，林昶佐替民進黨擋下人民活命的疫苗，國產疫苗也不合格，因打疫苗而死亡的人數政府至今不敢公布，但去年短短2個月，中正萬華就有114人因確診死亡，林昶佐應趁過年趕緊慰問，自己良心也可安；現在民進黨民代挺身而出，但當時若直接到萬華消費，商家就不會倒閉、萬華破口這4個字就沒了。

鄭大平提到，以往有很多政務官，只是犯了小錯誤被攻擊，因為自己有良心和道德，不願意接受侮辱，就請辭下來，但林昶佐做的到嗎，他希望林回去後可以馬上辭職，不要浪費國家資源讓民眾來罷免。

鄭大平不滿說，如今罷昶團體被貼上「惡罷」標籤，但這明明是憲法賦予人民之權力，民主國家就該要實施，他批評林喜歡嗆聲喜歡罵、搞政治鬥爭，就要負被罷免的政治責任，強調自己絕非在搞報復性罷免，畢竟自己沒當過民意代表，是要報復誰？

鄭大平最後說，上周香港藝人何韻詩出事後林昶佐馬上聲援，但萬華疫情爆發時，怎麼都沒看他出面聲援，批評對方的動作簡直比恐龍還要慢，都幾個月了還沒反應過來，他奉勸對方趕快棄械投降，不要一意孤行，1月9日就知道效果。