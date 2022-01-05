全國農產業群聚弱勢工廠自救會5日到行政院前陳情，抗議劃設農產業群聚區，恐消滅已經進行改建申請合法化的工廠；行政院副秘書長何佩珊表示，行政院長蘇貞昌很重視此議題，相關問題需要平衡考量，正透過跨部會協調解決當中。

立法院去年三讀修正通過工廠管理輔導法修正案，以2016年5月20日為基準，在此之前，農地既存低污染未登記工廠可在10年內取得特定工廠登記，接受納管；但經濟部去年2月5日公告，基於環境保護或安全考量，包含農產業群聚地區中屬農業用地者，不宜設立工廠。

全國農產業群聚弱勢工廠自救會質疑農委會透過行政命令方式，劃出全台23.4萬公頃的農產業群聚地區，是要移除區域內低污染未登記的工廠，打擊已經進行改建申請合法化的工廠。

自救會代表黃光藝表示，這恐導致5000多間工廠被消滅，數十萬工廠員工及眷屬生計皆受衝擊，期盼行政院長蘇貞昌、總統蔡英文能正視。

立委林岱樺則質疑，農委會突然劃設農產業群聚地區，將導致原先有希望合法化的2400多處工廠業者，變得無法經營，從天堂被打入地獄。

立委蘇治芬說，當初立法過程，未見行政部門討論農產業群聚地區，這種作法更是違反工廠輔導法的「輔導」精神。

立委蔡易餘則表示，工輔法修正通過後，許多業者有誠意，且期待可以轉為合法工廠，配合相關法規進行改造，但農委會的突然之舉，讓工廠業者無所適從，現在離納管期限3月29日越來越近，希望政院能做出改變。