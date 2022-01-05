「110年金融建言白皮書」參採結果出爐，參採率達37.2％、不參採率9.3％皆比109年的47.2％、11.1％來得低。金管會主委黃天牧率各局處5日與金融總會、各金融業公會及周邊單位代表開會，就「110年金融建言白皮書」進行雙向溝通，此次白皮書建議了40項具體作法，因涉及其他部會權責項目多達18.5項，可參採的只有8項，會持續推動的有11.5項，未採納的有2項。

金管會指出，此次參採的8項有3.5項建言已納入金管會措施，正積極推動中、4.5項建言與政策推動方向一致，也正規劃具體內容中，而「不參採率」若扣掉涉其他部會權責的18.5項，已從2020年的11.1％下降到9.3％。

銀行局參採部份，較重要的有二項，包括：一、開放金融科技業者申請「限制性金融執照」，金管會目前已開放具體限制性執照像是外籍移工國外小額匯兌業務限制性執照。二是「放寬外國銀行在臺分行發行新臺幣金融債券的資金使用範圍」也在研議中，預估2022年中將再放寬。

銀行局指出，外銀現在只有支援離岸風電、綠色金融才能發新台幣金融債，但未來可擴大到「永續發展」都可發新台幣金融債，包括低碳運輸、綠色建築、水資源節約、潔淨或回收循環再利用、都市更新及危老建築重建等。

在證期局部份，證券周邊單位與證券商公會將成立專案小組，研議整合證券商辦理各項融通業務規定，建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制，未來就可提升投資人擔保品的運用效能，有助證券市場整體風險的控管。另外，金管會也已督導櫃買中心開放白皮書所建議的槓桿交易商可與一般自然人客戶承作連結國外個股、ETF、股價指數及白銀的差價契約交易。

金融科技發展也是此次重點。除了疫情期間金管會已開放遠距對保、銀行辦理線上貸款之簽約對保等，基於金融數位化趨勢及民眾需求，已納入現行相關規範中。另外，金管會也支持集保結算所規劃提供平台供投信公司及保管銀行傳遞交割指示函等資料。

綜規處指出，目前較重要的是正加速推動金融跨業遠距服務共通身分認證機制的建置，及開放金融機構使用，並研議透過共通身分認證機制簡化認識客戶(KYC)之查核程序，「金融FIDO聯盟」已成立，未來民眾只要在同金控註冊過一次，就可在同金控下的銀行、保險、證券都用刷臉驗證，目前業者正積極申請試辦輔導中。

金融總會每年都整合各金融業公會與周邊單位的興革建議，提出金融建言白皮書供金管會及相關部會參考，110年金融建言白皮書包含四大主軸、23項議題及40項具體作法。金管會已參採金融總會建言，成立專案小組研議「證券融通業務之風險總歸戶管理機制、常態化遠距投保、協助銀行業推動稽核人員數位化聯防訓練」等。

金管會指出，涉及其他部會權責的部分，如稅制建議、推動勞退自選投資、協助中小企業取得低碳轉型融資等，金管會將協助與相關部會溝通外，其餘建言如取消銀行採用信用風險內部評等法需試辦三年及降低採行門檻、推動金融跨業遠距服務共通身分認證機制等，金管會將持續評估，並適時與提案單位溝通研提可行性。