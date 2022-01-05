林昶佐今出席公辦電視罷免說明會。（陳俊吉攝）

無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，今晚舉行說明會。對於罷免方質疑在萬華沒有做事，林昶佐指出，去年五月疫情爆發時，從早到晚接不完的電話，對於為什麼不回擊罷免團體的指控，他說沒有太多時間為自己辯駁。

林昶佐指出，去年五月疫情衝擊台灣萬華受嚴重影響，針對他的罷免也是那時發起，他們說看不到人，他們說林昶佐不管中正萬華，五月多開始疫情爆發，萬華醫療院所能量超載，許多鄉親緊急聯絡不到救護車、病床，從早到晚接不完的電話，協助確診者與家屬，還有弱勢家庭非疫情期間接受外界協助，但疫情期間暫緩，他跟議員、里長搭起網絡送出數千便當與物資。

林昶佐說，包括像是快篩站、疫苗接種站等，他作為民意代表，接到緊急案件去處理，有一些鄉親非常緊張，為什麼不回擊罷免團體的指控？桌上擺著一份又一份案件，還有紓困與振興，他知道沒有太多時間為自己辯駁，作為政治人物關鍵時刻本來就要承擔責任，只有冷靜堅定做對的決定才會幫助更多人。

林昶佐指出，最近在辦說明會時，有一位阿姨特地跑來找他，阿姨的家屬就是他過去協助送急救的確診者，雖不幸往生，他自己感到非常歉疚，但阿姨他握著他的手說「昶佐，你要加油，謝謝你」，林昶佐突語帶哽咽說，「我百感交集」，這也是為什麼他非常珍惜這份工作的原因，他希望可以幫助更多的人。

林表示，雖然他大學畢業以後帶著夢想到世界各國去闖蕩，十幾年來常常不在台灣，2016他進到立法院後，發現為鄉親打拚是他最真實的夢想，我們在幫助需要幫助的人，幫助社會變得更進步，但如果有人一而再再而三操弄是非、操弄罷免，甚至搞罷免是因為他要回到國民黨，需要伴手禮，對中正萬華鄉親不公平，對台灣發展很不利，要請大家阻止這個行為。

林昶佐強調，過去五年來為中正萬華解決很多長年無法被解決的問題，在地服務件社案件高達6198件，在立法院問政非常認真，受到公督盟評鑑六次優秀立委，去年在公民評鑑項目得到全立法院第一名立法委員。