金曲歌王陶喆先前從美國返台，結束隔離順利出關，開心跟家人相聚，曬出一家三口合照，祝福：「希望新的一年，我們每個人都會越來越好，Happy new year。」他日前抽空去欣賞「失敗博物館」展覽，分享面對失敗的經驗與心法，憶起過去陷入低谷後，大受打擊，曾一度失去創作能力。

陶喆直說當年發行完第2張專輯《I’m OK》後，遇到低潮期，曾一度失去創作能力，經歷無數次的推翻和自我懷疑，還有過再也不想做音樂的念頭，隨後又發生911事件，也帶給他非常大的衝擊，也因此學會了把自己歸零的狀態，找到重新繼續做音樂的動力，後來創作出夯曲〈黑色柳丁〉，他鼓勵：「學習如何放下與reset是一件非常重要的事，經過那次的轉念，我才慢慢體會失敗的可貴。」

陶喆當天看見展覽中的寶麗萊相機、索尼家用錄影機等復古的產品，勾起幼時成長回憶，透露因為父親陶大偉生前很喜歡蒐集3C產品，這些都是從前家中出現過的產品，所以覺得格外有親切感。

陶喆去年特別赴美國與當地樂手合作製作新歌，預告在新年最重要的計畫就是繼續籌備新專輯，敬請期待，除了忙新作品，他近年來認真經營拍攝Vlog，常透過影片分享生活的各種經歷、有趣的事物，熱情與粉絲互動。