軍事新聞網站「Military.com」4日報導，美國德州州長艾波特（Greg Abbott）對旗下德州國民兵強調，他們不由總統拜登（Joe Biden）指揮，不會允許在該州執行拜登的美軍新冠肺炎（COVID-19）疫苗強制接種令。

根據報導，共和黨籍的艾波特，在寄給德州國民兵行政官（adjutant general，該州事實上的軍事司令）諾瑞斯（Tracy Norris）少將的一封信中，稱除非拜登根據美國法典第10卷規定，將德州國民兵納入聯邦政府指揮，否則無權對其下達疫苗強制接種令；艾波特強調，只要他還負責指揮德州國民兵，就不會允許對部隊實施該命令。

「Military.com」指出，根據美國法典第32卷，國民兵和平時期由州長指揮，但在美國面臨內亂或須執行海外任務等需求時，也會依美國法典第10卷納入聯邦政府指揮；不過默認指揮權究竟是歸州或是五角大廈所有，卻「從未在法庭或軍事法規中獲得充分闡明」。

包括奧克拉荷馬州、懷俄明州、阿拉斯加州、愛荷華州、密西西比州、內布拉斯加州和德州等由共和黨領導的州政府，已共同要求五角大廈免除其國民兵的疫苗強制接種令，奧克拉荷馬州長史提特（Kevin Stitt）更對聯邦政府發起訴訟，但已於2021年12月28日遭奧克拉荷馬州西區（Western District of Oklahoma）地方法院駁回。

不過「Military.com」指出，艾波特對強制接種令的抗議僅限於新冠肺炎疫苗，並未對其他長期規定須接種的十多種疫苗提出異議，包括肝炎、天花和每年的流感疫苗等；且艾波特在美墨邊境部署大量德州國民兵，可能讓其在與移民直接接觸時面臨更大的染疫風險。