據中國汽車工業協會（中汽協）最新預測，2021年全年大陸新能源汽車銷量達到340萬輛，年增率超過180％；而2022年大陸新能源汽車銷量預計將達到500萬輛，占汽車總銷量的20％左右。

中協協資料顯示，2021年1-11月，大陸新能源汽車產銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，年增長1.7倍。

今年1月3日，大陸全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹發文指出，2021年1-11月，中國新能源乘用車銷量占全球52％，其中11月更是達到60％。

中汽協預計，2021年大陸汽車銷量約2580萬輛，與2020年基本持平，2022年汽車總銷量預測為2750萬輛，年增5.4％。

據《廣州日報》報導，過去一年中，大陸新能源汽車中的「造車新勢力」銷量快速發展。中汽協統計資料顯示，2021年前11個月，主要新勢力企業的銷量已經達到81.1％，年增長226.3％。

其中，2021年12月小鵬汽車銷量再創新高，單月交付16000輛，年增181％；2021年全年小鵬汽車總交付量達到98155輛，為2020年27041輛的3.6倍。理想汽車2021年12月交付14087輛，年增130％；2021年全年，理想汽車共計交付90491輛，年增177.4％。至於蔚來，2021年12月交付10489輛新車，全年共計交付91429輛，年增109.1％。

大陸國內車企中的銷量一哥比亞迪，其2021年12月新能源乘用車銷售92823輛，年增236.4％。2021年全年，比亞迪新能源乘用車累計銷售近60萬輛。

對比新能源車中的龍頭特斯拉，大陸國產新能源車品牌在銷量上仍有一定差距。2021年第4季，特斯拉全球共生產新能源汽車30萬5840輛，交付30萬8600輛；2021年全年，特斯拉共計生產新能源汽車93萬422輛，交付93萬6172輛。

業內人士指出，隨著百度、小米、美的、360等網路巨頭加入造車賽道，大陸國內新能源汽車市場競爭將越發激烈。中汽協則預測，2022年中國新能源汽車銷量為500萬輛，年增47％。