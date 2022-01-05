韋禮安近來發行首張英文創作專輯《I’m more sober when I’m drunk 我醉清醒》，5日上電台宣傳。他在新歌唱出孤單寂寞感，憶起在2017年獨自去維也納、布拉格等地旅遊1周，還1個人在布達佩斯進行酒吧巡禮，體驗了最深刻的斷片經歷。

韋禮安直說當晚有認識從世界各地來的人，大家一起喝了很多，隔天回想大概都記得發生甚麼事情，但到了某個時間點就斷片，醒來後甚至發現鑰匙還插在房門上，有點驚嚇，幸好沒有發生甚麼損失。被問及出國住飯店有碰到靈異事件嗎？他坦言很少，「大多是自己嚇自己，可能有幾次被鬼壓床。」

韋禮安的師姊徐若瑄日前被捲進王力宏離婚風波，近來有關心徐若瑄？韋禮安表示：「沒有，現在說甚麼都是打擾吧。」將適逢農曆新年，韋禮安每年過年回老家，也會跟家人都會舉辦廚藝大賽，各自準備一道年菜，而且要跟生肖年有關，他預告父母已經想好了一道菜「臥虎藏龍」，用胡蘿蔔入菜，很擔心到時整桌都是胡蘿蔔料理。會帶女友回家過年嗎？他說：「再跟女友討論一下。」

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