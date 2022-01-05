網紅辣模「安希」莊惠如從學生時期就是超人氣網拍模特兒，她憑傲人三圍32F、24、33迅速積攢人氣，去(2021)年還被選為第二屆JKF百大女郎第二名。安希平時喜歡cosplay各種美艷動漫角色，曾火辣還原《數碼寶貝》「天女獸」及《火影忍者》「天天」等角色扮演；她今(5)日又在IG發布火辣動態影片，短短5秒抖音秀出超巨「西半球」，輕巧前後扭動一下帶微笑，性感指數破表，讓粉絲噴鼻血。

安希今(5)日在IG發布5秒火辣抖音動態影片，只見她一頭齊眉瀏海及腰長髮，黑色細帶掛頸洋裝露出雪白大腿，側邊「完全開放」幾乎只剛好遮住前胸，讓安希火辣的F級「西半球」雪乳大半露出，短短5秒影片她只是微微前後扭動，搭配一抹蜜糖般的甜甜微笑，瞬即擄獲所有宅男粉絲的心。

安希寫到：「我頭髮484很亂？妹：我就問。誰要看妳頭髮」，hashtag提醒「JKF雜誌一月號是我，要買喔」，順便為她的美美洋裝打廣告；網友隨即暴動大讚：「太辣了啦」、「噴」、「大大大ㄉ」、「這套很辣欸」、「衣服要穿好」、「性感女神」、「你的妹說得没錯」，眼冒愛心狂刷一排愛心，2小時瞬吸破5萬觀看數。

先前安希曾分享自己買了《數碼寶貝》角色「天女獸」的cosplay衣服和道具，並在IG上曬出火辣還原的變裝照，一頭金色長髮，身上布料超稀少的服裝，背上還有一對天使翅膀，而胸前超兇上圍更是吸睛，網友看了幾乎暈一片：「超級像，神還原」、「很棒的角色扮演」、「非常性感的寶貝，最性感數碼寶貝非妳莫屬」、「這天女獸還原度太高了吧」、「妳是我的天使」。

安希也曾cosplay《火影忍者》角色「木葉忍者『天天』」，只見她紮起雙丸子頭，頭上還戴著忍者髮帶，認真還原角色造型，可往下一看，安希所穿的旗袍經過改良，胸前竟挖了一個大洞，大方露出東西半球，性感指數破表；網友一眼就認出並湧入留言呼：「我想報名學忍術」、「木葉忍者天天」、「確認過包頭，是天天無誤」、「天天沒有這麼大」、「火影忍者-天天」、「原來的鳴人老婆啊」、「天天長大了」。