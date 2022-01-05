蔡英文總統今晚表示，去年全世界都受到疫情影響，臺灣的經濟還是拚出了好成績，期待去年的經濟成長率能夠超過6％。她也向業界喊話，如果公司去年營收不錯，也請大家要記得幫員工加薪，或至少增加年終獎金，讓員工更有力氣繼續打拚。

蔡英文今晚出席「台北內湖科技園區發展協會20週年慶暨歲末聯歡晚會」，包括總統府國策顧問廖全平、林見松、行政院副院長沈榮津、無任所大使林佳龍、內政部長徐國勇、經濟部長王美花、科技部次長陳宗權等人也共同出席。

蔡英文致詞時表示，去年一整年，感謝大家團結合作，臺灣度過了許多挑戰，也感謝產業界共同努力，在經濟方面，我們拚出了亮眼的成績，等到所有數據出來後，就可以向大家報告，但「我們期待去年的經濟成長率能夠超過6％」。至於現在的股市已經超過1萬8千點，是有史以來最好紀錄。

她說，尤其大內湖科技園區，是臺灣第一座先由民間開發投資，再由政府放寬進駐產業項目，進而發展出來的都會型科技園區。內科匯集了相當豐沛的資金、技術和人才，近5年來營業額也以每年平均30％的速度成長，是國內十分重要的產業重鎮。

現在有6700多家企業進駐內科，很多世界知名的臺灣企業也把營運總部設在內科，包括光寶、仁寶、明基友達集團、鴻海、台達電、研華科技等等。蔡英文表示，這些企業，都是國內資、通訊、數位科技產業的龍頭，也是臺灣發展物聯網產業的關鍵推手。

她說，這幾年在大家的努力之下，臺灣物聯網產值在2020年已經突破新台幣1.55兆元。現在，隨著AI、5G快速發展，物聯網的應用範圍也越來越廣泛。她相信，內科以後也會是臺灣發展數位經濟和數位創新的關鍵基地。

蔡英文也向企業界喊話，去年全世界都受到疫情影響，臺灣的經濟還是拚出了好成績，真的很不容易。如果公司去年營收不錯，也請大家要記得幫員工加薪，或至少增加年終獎金，讓員工更有力氣繼續打拚。今年，政府也會持續跟民間一起努力，讓臺灣的發展越來越好。