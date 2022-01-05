美國聯準會（Fed）在疫情爆發後為穩住經濟，過去2年祭寬鬆猛藥大舉買債，資產負債表膨脹逾1倍達8.76兆美元。但高通膨威脅持續籠罩下，Fed官員開始考慮縮表，這可視為另一種緊縮貨幣的手段。

高通膨的憂慮日增下，Fed官員在去年最後一次例會，達成加速縮減購債的共識，打算讓量化寬鬆（QE）提前在3月退場。同時Fed也開始討論如何處置目前持有的債券部位，有官員呼籲盡早著手縮減資產負債表。

Fed若啟動縮表，代表央行有意小心放慢經濟擴張速度，市場把它看成另一種形式的緊縮貨幣政策。

憂心高通膨一直持續下去，Fed官員在上月例會，也為今年啟動升息搭好舞台，最快可能在3月。因應新冠疫情爆發對經濟的衝擊，Fed於2020年3、4月祭出規模空前的寬鬆貨幣措施，購買近1.5兆美元國庫券以穩定美國公債市場。Fed隨後承諾加碼刺激，每月收購1200億美元政府公債及抵押擔保證券（MBS），但去年11月後開始放緩購債步調。

Fed主席鮑爾上月透露，他與同僚對於縮表這件事尚無定論，在1月25-26日召開的今年首場例會上或許會繼續討論。但他暗示Fed這回縮表不打算遵循2014-2019年的模式。

回顧當年，Fed的持債規模維持3年後，2017年底起漸進式縮減資產負債表，當時美國經濟比現在還弱，通膨率未達Fed的2％目標，而且失業率處於高檔。

紐約聯儲銀行去年10月的調查顯示，市場預期Fed在2024年之前不會有縮表動作。縮表過快或過早會嚇到部分投資人。

Fed理事華勒（Christopher Waller）上月說過通膨「高得嚇人」，因此縮減資產負債表是一個可行辦法，不必激進升息就能達到緊縮貨幣的目的。

聖路易聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）去年11月即主張，Fed應在停止購債後即刻縮表。