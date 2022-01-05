炎亞綸日前出席為「浪浪」們下廚烹飪年菜公益活動，並親送至流浪動物之家，他坦言是第一次造訪，他說：「之前沒去是因為心裡害怕，自認較敏感，看到浪浪們的眼神或舉動，就會想認領回家，或替牠們找到好人家。」炎亞綸已是三隻毛小孩的爸，除養了14年與12年的紅貴賓犬「妹妹」、「Cookie」外，7個月大的「Poti」在去年事業與生活平衡之際來到他的生命中。

炎亞綸表示當初養「妹妹」、「Cookie」是為了讓牠們與媽媽作伴，笑喊已當「狗奴才」14年，每天親自照料下，已有深厚情感。他認為動物們有自己的感受、心情與靈性，形容在拍戲狀態最忙且最疲憊時「妹妹」與他相處最多，「Cookie」則在12年前自己身心靈狀態較於迷失時，陪伴他身旁，「妹妹比較膽小害怕、Cookie則較調皮，Poti是開心果擔當，每日都會鑽到被窩裡陪我睡覺，尤其近日寒冬，我們倆彼此在被窩裡取暖」。

炎亞綸笑言「Poti」IG粉絲數剛破1萬，打趣形容自己升格為「星爸」，他發揮金鐘獎最佳主持人說學逗唱精神，喊話各界來敲通告和代言，「我公司旗下簽的第一位藝人就是『Poti』了」，不擔心狗女兒未來比他還紅。